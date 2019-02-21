الأرز ذو الحبّة الطويلة لا تزداد طولاً مع الماء ولكن تزداد حجماً

الأرزّ الأمريكي هو ذو الحبّة الطويلة لا تزداد طولاً مع الماء ولكن تزداد حجماً، ويختلف طبخ وسلق هذا النّوع من الأرز عن الحبة المتوسطة، والسّبب في ذلك أنّ مدّة نضج الأرز وامتصاصه للماء تحتاج إلى وقتٍ أكثر، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة سلق الأرز الأبيض طويل الحبّة:

1- يوضع كوبان من الأرز في وعاء وتوضع عليهما كميّة من الماء الفاتر أو السّاخن ويترك في الماء مدّة خمسة وأربعين دقيقة حتّى يتحوّل لونه قليلاً إلى اللون الأبيض أو أنّ الحبة أصبحت ليّنة قليلاً.

2- بعد نقع الأرز يُغسل عدّة مرات وعند سلقه تُضاف خمس ملاعق من السّمنة أو الزّيت للأرز وكميّة الماء المضافة فقط أربعة أكواب، أي إنّ كلّ كوب من الأرز يحتاج إلى كوبين من الماء لهذا النّوع، ويضاف الملح ويترك ليطبخ على نار متوسّطة لمدّة خمس عشرة دقيقة.

3- يُترك الأرز حتّى ينضج على نار هادئة لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يتبيّن أنّ حجم الأرز أصبح أكبر وأطول من الحجم العادي وجاهزاً للتقديم.

4- يُفضّل بعض الناس عند سلق الأرز الأبيض طويل الحبة إضافة حب الهيل والقرنفل وبعض الشرائح الرقيقة من الفليفلة الخضراء والملوّنة.

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