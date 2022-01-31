هل تعتني ببشرتك في فصل الشتاء؟ هل تضع واقي الشمس كل 3 ساعات؟ هل تضع مرطب قبل النوم لحماية بشرتك من الجفاف؟

في فصل الشتاء تتعرض البشرة للكثير من المشاكل الجلدية مثل الجفاف والتقشر بسبب الهواء الجاف وبرودة الطقس، مما يجعل البشرة خلال هذا الفصل تحتاج لعناية خاصة بغض النظر عن نوعها، ويكون ذلك من خلال اتباع روتين عناية يومي وتجنب بعض العادات التي تزيد من المشاكل الجلدية أثناء هذه الفترة.

ومن أكثر المشاكل التي تظهر في فصل الشتاء احمرار البشرة، الحكة، تقشّر البشرة، تشقق الشفاه، الصدفية والأكزيما، أما بالنسبة للأطعمة المفيدة في فصل الشتاء هي الحمضيات، الخضروات الورقية، التفاح والفراولة والافوكادو، البروكلي.

طريقة صحيحة لتنظيف البشرة في فصل الشتاء

أولاً قومي باستخدام منظفًا لا يحتوي على الكحول، يمكنك استشارة طبيبة أو خبيرة تجميل قبل شراء اي نوع ومن الافضل أن يكون طبي..

ثم بللي وجهك بالماء الفاتر واستخدمي أطراف أصابعك لوضع المنظف يمكن أن يؤدي استخدام منشفة أو إسفنجة شبكية أو أي شيء آخر غير أطراف أصابعك إلى تهيج بشرتك.

قاومي الرغبة في فرك بشرتك لأن الفرك يهيجها.

اشطفها بالماء الفاتر واتركها حتى تجف بمنشفة ناعمة.

ثم ضعي المرطب إذا كانت بشرتك جافة أو حكة.

كوني لطيفة عند وضع أي كريم حول عينيك حتى لا تشد هذا الجلد الرقيق بقوة.

قللي من الغسل مرتين في اليوم وبعد التعرق.

اغسلي وجهك مرة في الصباح ومرة ​​بالليل وكذلك بعد التعرق الشديد.

أنواع البشرة

البشرة العادية

البشرة الدهنية

البشرة الجافة

البشرة المختلطة

البشرة الحساسة

​خطوات تنظيف البشرة في المنزل

تنظيف الوجه جيداً

قومي بمسح بشرتك بقطنة منقوعة بالحليب، ومرريها على وجهك حتى تزيل الدهون والماكياج إن وجد، أو اغسلي وجهك جيداً بغسول مناسب لنوعية بشرتك.

التقشير

تعتبر خطوة تقشير البشرة من أهم الخطوات لإزالة الخلايا الميتة وتنظيف البشرة بعمق، وتتم هذه المرحلة بمزج ملعقة من العسل مع ملعقة من الحليب البودرة، ثم توزيع المزيج على الوجه بحركات دائرية بأطراف الأصابع مع مراعاة عدم نسيان منطقة الرقبة، وبعد التأكد من تقشير الوجه بأكمله، اغسليه بالماء الفاتر، ثم بللي قطنة بماء الورد، وامسحي بها على وجهك، ثم جففي وجهك جيداً.

البخار

تساعد هذه الخطوة على تخليص البشرة من الدهون التي يصعب التخلص منها في المرحلتين السابقتين، إضافة إلى قيامها بتفتيح مسام البشرة، وذلك بتعريض البشرة إلى حمام بخار مضاف إليه ملعقة من عطرك المميز.

قومي بإحضار قدر به ماء مغلي، وقربي وجهك إلى البخار المتصاعد مع إضافة عطر اللافندر أو البابونج أو ماء الورد، واستمري في هذا الأمر من 5 إلى 10 دقائق، بعدها قومي بمسح وجهك باستخدام قطنة مع الضغط الخفيف على مناطق تواجد الدهون والرؤوس السوداء كالأنف والذقن، وفي النهاية استخدمي مكعبات الثلج لقبض مسام البشرة، ثم امسحي وجهك بقطنة مبللة بماء الورد لتهدئة وترطيب البشرة.

القناع المغذي

من أهم المراحل لإنجاح تنظيف البشرة والحصول على بشرة متألقة ونضرة، ويوجد العديد من الماسكات لتغذية البشرة، لكن عليك اختيار الماسك المناسب لنوعية بشرتك حتى تستفيدي من التنظيف جيداً، ولا تنسي أثناء عمل الماسك أن تقومي بتغطية العينين بقطنة مبللة بشاي بارد حتى تحصلي على استرخاء تام.

ومن الأقنعة المفيدة للبشرة قومي بمزج صفار بيضة مع ملعقتين من العسل الأبيض، واتركي المزيج على وجهك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

الترطيب

تعتبر الزيوت الطبيعية من أفضل المرطبات للبشرة؛ لأنها تؤثر مباشرة على خلايا البشرة، فيمكنك مزج نقطتين من زيت اللوز أو زيت الزيتون مع ملعقة من الجلسرين، ووضعهم على بشرتك لترطيبها، ومن الممكن استعمال الكريم المرطب الخاص بك، أو الاكتفاء بتمرير القليل من العسل أو البرتقال أو الفراولة على بشرتك.

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