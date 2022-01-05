الاكلير يعد من الحلويات الخفيفة الشهيّة والمحببة للناس، وهو من أشهر الوصفات الفرنسية تأتي بنكهات متعددة وفي الوقت نفسه دسمة؛ كالكاسترد والشوكولاته، تقدم باردة ويمكن شرب المشروبات الساخنة عند تناولها مثل القهوة أو النسكافية أو الشاي الأخضر، وخصوصاً في فصل الشتاء.

سر نجاح الاكلير اخبزي الإكلير على درجة حرارة عالية، ويجب تسخين الفرن مسبقًا قبل خبز الإكلير، حتى يكون هناك ما يكفي من البخار لتضمني ارتفاع عجينة الإكلير، اضبطي الحرارة على درجة لا تقل عن 180 درجة مئوية، وتجنبي فتح باب الفرن في أثناء الخبز، حتى لا يتسرب البخار.

طريقة عمل الاكلير

مقادير العجينة

1 كوب ماء

1 كوب دقيق

100 غ زبدة او سمن

ملعقة صغيرة سكر

3 بيضات حجم كبير

(يمكنكم اضافة بيضة اخرى في حال ماكانت العجينة لزجة)

رشة ملح

مقادير الكاسترد

3 كوب حليب

ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة دقيق

كوب شاي سكر

بيضة

ملعقة فانيليا

ملعقة كبيرة زبدة

للتغطية

شكولاتة حليب مذوبة

طريقة تحضير الاكلير

نضع جميع مقادير الكاسترد ع النار بااستثناء الفانيليا والزبدة وبعد مايتجانس الخليط نرفعه من على النار ونضيفهم.

للعجين، نضع الزبدة ثم الماء في قدر ع النار حتى الغليان.

نضيف كوب من الدقيق ورشة ملح والسكر الى الماء

ونحرك حتى يتماسك الخليط.

نترك الخليط يبرد.

ثم نضيف البيض واحده تلو الاخرى كل مانضيف بيضة نخلط حتى تندمج تماما ثم نضيف البيضة الاخرى

نضع الخليط في كيس حلواني ونبدأ بالتشكيل في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة

ثم ندخله الفرن على حرارة 160 درجة

بعد مايستوي ويبرد نفتحه من النص ونحشيه.

وأخيراً، نغمسه بالشكولاتة المذوبة، وصحتين وعافية.

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