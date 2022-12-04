البربارة هي طبق سنوي يصنع مرة في السنة، وهو من الحلويات الشعبية سهلة التحضير والتي يحضرها المسيحيون قبيل احتفالات أعياد الميلاد بنحو عشرة أيام، وتتكون البربارة من القمح المسلوق، وتضاف إليه الفاكهة المجففة مثل المشمش والتين والزبيب، بالإضافة إلى المكسرات والقرفة واليانسون والشومر المطحون والسكر، ثم تطبخ مع بعضها حتى تنضج وتسكب في الصحون، وتزين بالمكسرات.

البربارة من الحلويات التي لها طقوسها الخاصة والتي يجتمع عليها العائلة والأصدقاء وأحيانًا الجيران لتناولها على مائدة واحدة ضمن أجواءٍ مميزة في فصل الشتاء، مع فنجان من القهوة أو الشاي.

طريقة عمل البربارة

مقادير البربارة

1 ملعقة حجم كبيرة من الشومر المطحون

2 ملعقتان حجم صغير من القرفة المطحونة

1 كيلو غرام من القمح المقشور

1 كوب زبيب

1 كوب سكر عادي "حسب الرغبة"

2 ملعقتان حجم كبير يانسون مطحون

للتزيين

جوز

جوز هند

صنوبر

فستق حلبي

لوز

طريقة تحضير البربارة

أولًا قومي بغسل القمح ثم انقعيه في ماء بارد مدة يومًا كاملًا.

ثم ضعي في طنجرة مناسبة مع ماء النقع واغمريه في ماء إضافي.

ثم اتركيه على نار متوسطة مع التحريك حتى يبدأ بالغليان.

قومي بخفض الحرارة إلى هادئة، واستمري في طهيه مدة 4 ساعات تقريباً، مع إضافة ماء ساخن كلما احتجت، مع التحريك من آن إلى آخر حتى لا يلتصق بالقاعدة ويحترق.

وقبل نصف ساعة من رفعه عن النار قومي بإضافة الزبيب والسكر والبهارات عدا القرفة "كي لا تعطي لونًا غامقا جدًا".

قبل رفعه عن النار بعشرة دقائق تقريباً قومي بإضافة القرفة وتخلط جيدًا.

قومي بنقع القلويات كل على حدة بماء بارد ثم ضعيه بضعة ساعات حتى تصفى.

قدمي البربارة الساخنة مع تزيينها بالقلوبات، وصحتين وعافية وكل عام وأنتم بألف خير.

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