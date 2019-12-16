السّحلب مشروب لذيذ جداً رائحته شهية ونفاذة، ويمنح الجسم الدفء في الشتاء، ويلقى إقبالاً كبيراً، وخصوصاً في فصل الشتاء، ويحتوي السحلب على العديد من المواد الغذائية المفيدة.

طريقة عمل السحلب

مقادير السحلب:

- لتر حليب .

- أربع ملاعق نشأ .

- سكر حسب الذوق .

- أربع حبات مستكة مطحونة .

- مكسرات؛ مثل الجوز واللوز والفستق للزينة .

- رشة قرفة " اختياري " .

- ماء ورد مركّز " حسب الرغبة " .

طريقة تحضير السحلب:

- أولاً قوم بغلي ثلاثة أرباع اللتر من الحليب على النار .

- ثم قوم بإضافة السكر والمستكة المطحونة والسحلب للحليب .

- في الربع الباقي البارد من لتر الحليب، نذوب كمية النشأ .

- ثم بعد أن يغلي الحليب، نضيف مزيج الحليب مع النشأ بشكلٍ تدريجي، ونحرص على التحريك باستمرار .

- ثم نهدئ النار على الحليب، ونستمر بالتحريك مدة دقيقتين، حتى يتماسك المزيج جيداً .

- الآن أصبح السحلب جاهزاً، نصبه في أكواب التقديم، ويقدم ساخناً.

- نضع على وجه كل كوب سحلب، رشة قرفة، وجوز مبروش، ولوز مبروش، وبضعة نقاط من ماء الورد " حسب الرغبة ".

المزيد من مطبخ البوابة:

لاتيه بتوابل اليقطين

ديتوكس سمووثي السبانخ