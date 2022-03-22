طريقة عمل السمبوسة في المنزل

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك وتستعد ربات المنازل لهذا الشهر، حيث تقوم بتجهيز ما يلزمها مثل السمبوسة لإضافتها لطاولة السفرة عند الإفطار لأنها تعتبر طبق مهم عند الإفطار بعد تناول الشوربة والفتوش، وهي من أشهر مقبلات وأكثرها رغبة من قبل الجميع.

تعتبر السمبوسة من الأكلات الشهيّة جداً والخفيفة وهي مكوّنة من عجين رقيق ومقرمش، ويكون محشوّاً بعدّة خلطات منها البطاطا المسلوقة أو الخضار المسلوقة والمبهّرة، أو البصل واللحمة النّاعمة، أو الجبنة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة المنزلية

مقادير عجينة السمبوسة المنزلية

كوبان من الدقيق.

ربع كوب كبير من زيت الذّرة.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

كوب ماء دافئ للعجن.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة المنزلية

أولاً يضاف الماء الدافىء للدّقيق ويعجن ويضاف معه الملح، والفلفل الأسود، والزّيت حتى نحصل على عجينة متوسّطة بحيث لا تكون ليّنة ولا يابسة.

ثمّ توضع في كيس نايلون ويغلق عليها وتترك لمدّة ساعتين تقريباً.

ثم يُرش قليلاً من الدّقيق على طاولة نظيفة ثمّ تُفرد قطعة من العجين بحيث تكون رقيقة، ولا تُقطّع.

ثم تُوضع ملعقة من الحشوة على طرف العجينة وتطبق العجينة عليه وتُقصّ بقطّاعة السمبوسك، ( يجب التأكّد من أنّ طرف العجينة مغلق جيّداً).

ثم توضع كلّ القطع على صينيّةٍ تتّسع لها دون أن تلتصق ببعضها وتكون مرشوشةٍ بالقليل من الدقيق.

ثم تُقلى حتّى تُحمّر، ويجب ألّا تُترك طويلاً دون قليٍ حتّى لا تجف وتصبح صلبة.

وأخيراً توضع القطع على ورق حتّى يمتصّ الزّيت.

طريقة عمل سمبوسة الجبنة

مقادير سمبوسة الجبنة

كوب وربع من الطحين.

كوب من الطحين الأسمر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من كلٍّ من: الكركم، والفلفل الأسود، والبيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من الماء.

زيت ذرة غزير للقلي.

جبنة حلوم مُفتّتة للحشوة.

طريقة تحضير سمبوسة الجبنة

لتحضير العجينة أحضري وعاء الخلاط الكهربائي وضعي فيه كلّاً من المقادير الجافة التالية: الطحين الأبيض، والطحين الأسمر، وكذلك السكر والملح، والفلفل الأسود، والكركم، وبودرة البيكنج باودر، والمقادير السّائلة من زيت وماء.

ثم ثبتّي المضرب المُخصّص للعجن، وشغّلي الخلاط لدقائق معدودة إلى أن تتشكّل لديك عجينة ناعمة ومتماسكة في الوقت نفسه.

ثم أحضري قطعةً من النايلون وغلّفي العجينة بها، ودعيها ترتاح بعض الوقت قرابة ثلث ساعة من الوقت.

ثم خُذي العجينة وقطّعيها إلى كرات صغيرة الحجم، مقاس كلٍّ منها يقارب ثلاثة سنتيمترات، ثمّ غلفيها من جديد ودعيها ترتاح عشر دقائق.

ثم رشّي على سطح مستوٍ، أو صينية كبيرة طحيناً عادياً لغرض منع التصاق العجينة بالسطح.

ثمّ افردي كلّ كرة إلى قرص قليل السُّمك، باستخدام الشوبك أو المرقّ.

ثم استخدمي سكّينةً حادة لقطع كل قرص إلى نصفين، بعدها خذي كميّةً قليلة من الجبنة بواسطة ملعقة صغيرة الحجم.

ثم وضعي حشوة الجبنة في مركز العجينة الواحدة.

ثم اثنيها لتأخذ كل عجينة شكل المثلث، وثبتّي الحواف بكميّة قليلة جداً من الماء.

اضغطي على تلك الحواف بأطراف أصابعك؛ كي تثبّتيها جيّداً.

أحضري مقلاةً عميقة وضعي فيها زيت الذرة تجهيزاً للقلي، ثم سخّني الزيت فيها.

ثم ضعي أقراص السمبوسك في الزيت الساخن، وبعد أن تأخذ القطع اللون الذهبي الجميل.

ثم أخرجيها من الزيت وضعيها على ورق النشّاف كي يمتص الزيت الزائد منها.

رتّبي قطع السمبوسك بالجبن في طبق التقديم، وقدّميها دافئةً مع المشروبات الباردة أو الساخنة حسب الرغبة، وصحتين وعافية.

طريقة عمل السمبوسة المقلي

مقادير السمبوسة المقلي

لحم مفروم 600 غرام

بصل عدد واحد مفروم فرماً ناعماً

ثوم مهروس فصان

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الكزبرة تكون مطحونة

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الزنجبيل مبشور

بطاطا مقشرة ومقطعة مكعبات

نصف كوب من البازيلاء تكون مثلجة

زيت نباتي " حسب الحاجة"

مقادير لتحضير العجينة

كوب ونصف من الدقيق

ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب من الزيت

7 ملاعق كبيرة من الماء

طريقة تحضير السمبوسة المقلي

أولاً قومي بخلط الدقيق مع الملح في وعاء كبير.

ثم أضيفي الزيت واعجني المقادير بيديك ثمّ أضيفي عليها الماء، ثم أعجنيها حتى تشكل عجينة ليّنة لديك.

ثم أنقلي العجينة إلى سطح مرشوش بالدقيق وادعكيها لحوالي 15 دقيقة.

ثم ضعي العجينة في وعاء واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة تقريباً.

ثم قومي بتحمية مقدار من الزيت في مقلاة واسعة على النار وأضيفي اللحم المفروم وقلّبيه.

ثم خففي النار وأضيفي البصل والثوم والكمون، الكزبرة، الكركم، الزنجبيل والبطاطا.

ثم قومي بتقليب المقادير حتى تنضج ثمّ أضيفي البازيلاء.

ثم قطّي العجينة إلى 16 قسم متساوي الحجم وقومي بفرد كل قسم إلى دائرة ثمّ قسّمي كل دائرة إلى جزءين.

ثم ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كل جزء وأغلقيها بالشكل الذي تحبينه.

وأخيراً قومي بتحمّية مقدار غزير من الزيت في قدرٍ على النار ثم قومي بقلي السمبوسة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، وصحتين وعافية.

طريقة عمل سمبوسة باللحمة

مقادير سمبوسة باللحمة

كيلو من رقائق السمبوسة الجاهزة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة ناعماً.

بصلة حجم كبير مفرومة ناعماً.

نصف كيلو من البازيلا والجزر المقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم.

ملعقة حجم صغير من الملح.

رشة بسيطة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير سمبوسة باللحمة

أولاً نقوم بإحضار مقلاة حجم صغير ونضعها على نار متوسطة الحرارة ثم نضيف القليل من الزيت فيها.

ثم نتركه إلى أن يسخن جيداً ونضع البصل مع الإستمرار بالتقليب إلى أن يذبل.

ثم نضيف اللحمة المفرومة إلى البصل مع التقليب ونتركها إلى أن تنضج جيداً.

ثم نضيف قطع البازيلا والجزر إلى اللحمة، مع الإستمرار بالتقليب إلى أن يذبل الخليط جيداً وينضج.

ثم نضع مقدار من الملح والفلفل حسب الرغبة مع الإستمرار بالتقليب.

ثم نترك الخليط قليل من الوقت ثم إطفاء النار تحته. فرد شرائح السمبوسة على صينية واسعة وحشوها بخليط اللحمة والبازيلا.

ثم نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم عميقة الحواف ونضع كمية من الزيت النباتي الغزير فيها على نار متوسطة الحرارة.

ثم نتركه إلى أن يسخن جيداً، ثم نضيف قطع السمبوسة فيها، مع الإستمرار بالتقليب من جميع الجوانب إلى أن ينضج ويتحمر.

ثم إزالتها ووضعهاعلى ورق الطعام؛ حتى يمتص الزيت الزائد، صحتين وعافية.

طريقة عمل السمبوسك الفلسطيني

مقادير السمبوسك الفلسطيني

العجين

كيلو (6 كوب) طحين

سمسم أبيض

زعتر أخضر

ملعقة خميرة

ملعقة ضغيرة ملح

كوب حليب أو لبن

كوب زيت

ماء حسب الحاجة

الحشوة

جبن أبيض

زيتون أخضر مفروم

زعتر أخضر مفروم

طريقة تحضير السمبوسك الفلسطيني

أولاً نقوم بفرك الطحين مع الزيت والملح والسمسم والزعتر ثم نضيف باقي المقادير المذكورة أعلاه.

ثم نترك العجينة في وعاء لمدة نصف ساعة حتى تتخمر.

ثم نقطعها بشكل دوائر صغيرة.

ثم نضع الحشوة ونغلقها حتى تصبح على شكل نصف دائري.

وأخيراً نقليها بزيت الذرة وتقدم ساخنة.

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