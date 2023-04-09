البوابة - معمول التمر من أشهر حلويات عيد الفصح، ويتم تحضيره بوصفات كثيرة لكنها متشابهة من حيث المبدأ، واليوم نقدم طريقة عمل معمول التمر الهش بالمقادير الدقيقة للحصول على حلويات مفيدة ولذيذة بمناسبة عيد الفصح المجيد:

معمول عيد الفصح

مقادير معمول عيد الفصح

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من زيت الزيتون.

كوبان من الطحين.

3 ملاعق حجم كبير من الحليب السائل.

ملعقة حجم كبير من بهار المعمول.

ملعقتان من السكر.

ملعقتان من ماء الورد.

مقادير الحشوة

نصف كيلوغرام من التمر.

نصف ملعقة حجم صغير من القرفة.

ملعقة حجم كبير من زيت الزيتون.

ملعقة حجم كبير من الهيل.

طريقة تحضير معمول عيد الفصح