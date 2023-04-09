البوابة - معمول التمر من أشهر حلويات عيد الفصح، ويتم تحضيره بوصفات كثيرة لكنها متشابهة من حيث المبدأ، واليوم نقدم طريقة عمل معمول التمر الهش بالمقادير الدقيقة للحصول على حلويات مفيدة ولذيذة بمناسبة عيد الفصح المجيد:
معمول عيد الفصح
مقادير معمول عيد الفصح
- نصف كوب من الزبدة.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- كوبان من الطحين.
- 3 ملاعق حجم كبير من الحليب السائل.
- ملعقة حجم كبير من بهار المعمول.
- ملعقتان من السكر.
- ملعقتان من ماء الورد.
مقادير الحشوة
- نصف كيلوغرام من التمر.
- نصف ملعقة حجم صغير من القرفة.
- ملعقة حجم كبير من زيت الزيتون.
- ملعقة حجم كبير من الهيل.
طريقة تحضير معمول عيد الفصح
- أولاً قم بتذويب الزبدة واخلطها مع الزيت.
- ثم أضف لها السكر وخليط السمن إلى الطحين واخلطهم معاً بأصابعك.
- ثم أضف الحليب وماء الورد بالتدريج لحين تشكل عجينة طرية قابلة للتشكيل، قد تحتاج لإضافة المزيد من الحليب أو الماء حسب شكل العجين.
- ثم غطي العجينة واتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.
- ثم ضع التمر في محضرة الطعام وأضف له الزيت والقرفة والهيل واخلطهم حتى تشكل عجينة طرية.
- ثم قسم العجينة إلى 25 كرة متساوية في الحجم، ثم قسمها التمر إلى 32 كرة أصغر نسبياً.
- قم بحشو كرات العجين بحضوة التمر.
- ثم كورها جيداً وضعها في قالب المعمول.
- ثم رتبها في صينية الفرن المغلفة بورق الزبدة.
- ثم قم بخبز المعمول لمدة ربع ساعة على نار متوسطة لحين تحول لونها إلى الذهبي.
- ثم اتركيها جانباً لتبرد ويمكنك في هذه المرحلة رشها بالسكر المطحون أو طحين جوز الهند.
- رتبي حبات المعمول في الحافظات محكمة الإغلاق، وضعي كمية بسيطة في أطباق التقديم، ثم قدميها، وصحتين وعافية وكل عام وأنتم بخير.
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