الكفتة من الأطباق الشهيرة واللذيذة التي تعود في أصلها إلى المطبخ التركي، يحبها الجميع ويمكن تشكيلها حسب رغبة عائلتك، تختصر الوقت على ربة البيت لأنها سريعة التحضير فيمكن تحضيرها في الأيام التي يكثر فيها العمل، ويمكن اعداده بالفرن أو على الغاز بالطحينية أو بالبندورة أو كرات مشوية، ويمكن تقليل نسبة اللحم واضافة قرشلة ومبشور بطاطا وبقدونس وبالتالي تقليل الدوسات وزيادة القيمة الغذائية بهذه الإضافات.

الكفتة تُعتبر من الوجبات الغذائية الكاملة حيث تحتوي على الدهون المشبعة والكربوهيدرات والبروتينات، وبالإمكان تقديمها بطرق عديدة، كأن تُحمر بالفرن، أو بصلصة البندورة على النار

طريقة عمل بيتزا الكفتة

مقادير بيتزا الكفتة

1 كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة خميرة .

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 كوب حليب دافئ.

2 كوب مكونات الحشوة

كفتة أو لحم مفروم

1 كوب شرائح فطر اختیاری

2 حبة كبير فلفل أخضر وأحمر مقطع إلى شرائح أو مربعات

1 حبة متوسطة بصل

1/2 كوب زيتون اسود.

1 فص ثوم كبير مهروس.

4 ملعقة كبيرة زيت.

1/2 ملعقة صغيرة أوريجانو أو الزعتر

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا الفلفل الاحمر

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود طازج.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة صلصة باربكيو اختيارية

3 ملعقة كبيرة صلصة.

ماء دافئ.

طريقة تحضير بيتزا الكفتة

أولاً يخلط الدقيق مع الملح وزيت الزيتون جيدًا.

ثم تذوب الخميرة مع السكر والحليب الدافئ وتترك لمدة 10 دقائق تقريباً.

ثم يضاف خليط الخميرة الى الدقيق.

ثم يضاف الماء الدافئ تدريجيًا وتعجن بالأيدي عدة مرات مع مراعاة إضافة الماء تدريجيًا حتى تصبح العجينة ملساء.

ثم تغطى وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة

في هذه الأثناء تحضر الحشوة

في قدر كبير على النار يسخن الزيت ثم يضاف الثوم بعد ذلك والملح والفلفل والبابريكا والاوريجانو (الزعتر)

ثم يضاف الفلفل والبصل ويقلبوا لمدة 5 دقائق ثم تضاف صلصة الباربكيو وتخلط مع المزيج لمدة دقيقتين

تؤخذ العجينة وتقسم الي 3 اجزاء متساوية ثم يفرد كل جزء في صينية غير قابلة للصق.

توزع الصلصة جيدًا على كل جزء .

ثم يوضع مقدار من الحشوة ختى يغطي العجينة تماماً وكذلك نضيف القليل من الفلفل الأخضر والبصل فريش وكفتة قطع صغيرة كذلك فريش خضرة ماشي طايبة

ثم ترش كمية من الجبنة الموتزاريلا وقليل من الزعتر اليابس وقليل من زيت الزيتون وتخبز في فرن ساخن على حرارة 180 درجة لمدة 20 -25 دقيقة، وصحتين وعافية.

نصائح عمل الكفتة المشوية الصحية

عند اختيار لحم مفروم يُفضل أن يكون قليل الدهون أو منزوع الدهن حتى لا يسبب أضرار صحية.

يُفضل عدم إضافة كميات كبيرة من الملح إلى الكفتة حتى لا يضر بالصحة.

يُمكن صنع الكفتة المشوية مع أطباق صحية مثل سلطة خيار باللبن أو سلطة الخضروات، وفي حالة تناولها مع الأرز، يفضل أن يكون أرز بسمتي.

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