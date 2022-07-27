طريقة عمل سلطة الفواكة وأهم فوائدها الصحية

تتميز الفواكة بمذاق لذيذ وشهي وخصوصاً فواكة الصيف ويفضل الصغار والكبار تناولها، ويعد تناول طبق سلطة الفواكة بشكل يومي يمنحك الكثير من الفوائد على صحتك وجمالك، ولأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن.

ويمكن إستعمال أي نوع فواكة متوفر في مطبخك، وفي حال كانت الفواكه حامضه يضاف ١ ملعقة صغيرة عسل للصوص.

طريقة عمل سلطة الفواكة

مقادير سلطة الفواكة

٢ كوب مانجا مقطع مكعبات

٤ حبات دراق مقطع مكعبات

٢ كوب أناناس فرش مقطع مكعبات

١ كوب بلوبري أو عنب أو كرز مقطع

برش ليمونه

٢ ملعقة كبيرة عصير ليمون

١/٢ ملعقة حجم صغير فانيلا

١/٢ ملعقة حجم كبير بذور الشيا (إختياري)

طريقة عمل سلطة الفواكة

توضع الفواكة في طبق مجوف.

لتحضير الصوص: يخلط البرش وعصير الليمون والفانيلا جيداً حتى تتجانس المقادير.

يسكب الصوص على الفواكة في الطبق وتقلّب بلطف حتى تتغلّف بالصوص جيداً.

وأخيراً، توضع السلطه في طبق التقديم وتوزع عليها بذور الشيا، وصحتين وعافية.

فوائد فاكهة الصيف

من فوائد فاكهة الصيف أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء.

مليئة بالنكهات المحببة للصغار والكبار

غنية بالعناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان والمعادن لاستعادة الأملاح المفقودة.

خفيفة على المعدة وسهلة الهضم

ومن أكثر فواكه الصيف الشهية والمفيدة هي:

البطيخ

المانجو

الكيوي

البرتقال

البابايا

الأناناس

الجوافة

أنواع فاكهة الصيف

فواكه أوائل الصيف مثل الفراولة والمشمش.

فواكه منتصف الصيف مثل الخوخ والعنب البري.

فواكه أواخر الصيف مثل التفاح.

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