الآيس كريم من النقرشات التي يزداد الطلب عليها بشكلٍ كبير في فصل الصيف وتمتاز الآيس كريم بطعمها اللذيذ، والتي تمدّ الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاجها، ويمكن تحضيرها بأشكال وألوان متعددة، ويضاف عليها العديد من النكهات مثل الفراولة والشوكولاتة والفانيلا، وغيرها الكثير.

طريقة عمل الآيس كريم في البيت

مقادير الآيس كريم في البيت

كوبان ونصف من السُّكر.

6 أكوابٍ من الحليب كامل الدَّسم.

عودٌ واحدٌ من الفانيلا الطَّازجة.

صفار ست عشرة بيْضة.

كوبان من الكريمة الطَّازجة.

طريقة عمل الآيس كريم في البيت

أولاً يجب خلْط الحليب مع الكريمة في قدرٍ معدنيٍّ متوسط الحجم، وتركه ليغلي.

ثمَّ يتمُّ إضافة عود الفانيلا.

ثم خفْق صفارِ البيْض مع السُّكر في وعاءٍ آخر باستعمالِ الشَّوكة، مع التَّقليب جيداً إلى أنْ يمْتزج الخليطُ تماماً.

ثم إضافة ثلثِ كميّة خليط الحليب والكريمة إلى صفارِ البيْض، والتَّحريكُ جيداً باستعمالِ الخفَّاقة اليدويّة.

ثم سكب خليط البيْض داخل قدرِ الحليب والكريمة.

ثمَّ تحريكه بسرعةٍ خفيفةٍ على نارٍ هادئةٍ حتى يغلظَ الخليطُ قليلاً.

ثم رفع القدرِ من على النار وتصفيته في مِصفاةٍ ذات ثقوب متناهيةٍ في الصّغر.

سكب الخليطِ المُصفَّى في وعاءٍ زجاجيٍّ نظيفٍ.

وضع الخليط في البرّاد إلى أنْ يبردَ تماماً.

وضع الخليط البارد في ماكينة الآيس كريم، مع مراعاة التقيُّد بإرشادات الماكينة.

حفظ الآيس كريم في وعاءٍ بغطاء، ثمَّ وضعها داخل الفريزر لحين استخدامِها.

طريقة عمل الايس كريم للمحلات

مقادير الايس كريم للمحلات

كوب واحد من الحليب كامل الدسم المحلى بالسكر .

ملعقتان من الكاكاو كبيرتان .

كوبان من كريمة الطبخ أو كريمة الخفق المتواجدة في السوبر ماركت .

طريقة عمل الايس كريم للمحلات

أولاً نقوم بأول خطوة في تحضير الآيس كريم بتحضير وعاء ونضع فيه كوب اللبن المحلى بالسكر .

ثم إضافة إلى اللبن ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام ولا داعي لوضع عليه سكر .

ثم نقوم استخدام الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي بالخفق بشكل جيد حتى يصبح القوام متجانس وناعم ولا يوجد فيه أي تكتلات .

ثم نترك هذا الوعاء قليلاً حتى نجهز كريمة الخفق .

ثم نقوم بتحضير وعاء كبير ونضع فيه الكمية المطلوبة من كريمة الخفق .

نقوم بالخفق بواسطة المضرب اليدوي حتى تكون الكريمة ناعمة وقوامها كثيف .

ثم نقوم بوضع كريمة الخفق على خليط اللبن والكاكاو المجهز منذ قبل .

نستمر في خلط كل هذه المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة .

نقوم بتحضير قالب من البايركس ونضع فيه هذا الخليط.

ثم نقوم بوضعه في الفريزر من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات تقريباً حتى الخليط يتجمد ويتماسك بشكل جيد .

نقوم بعد ذلك بإخراج القالب من الفريزر .

نقوم بتجهيز الكاسات وباستخدام مغرفة نقوم بأخذ من خليط الآيس كريم ونضعه في الكاسات .

نقوم بتزين الآيس كريم بأنواع من الفاكهة المجففة على حسب الرغبة وصحتين وعافية.

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