طريقة عمل سمك الفسيخ في المنزل

الفسيخ أحد الأكلات المصرية الموسمية، يتناوله المصريون في عيد شم النسيم، وهي أيضا أشهر الأكلات الفلسطينية بقطاع غزة ويتناولها الغزيون بعيد الفطر صباحاً بعد صلاة العيد كي يفتح شهيتهم بعد شهر من الصيام.

مقادير سمك الفسيخ:

- 1 ½ كيلو سمك بورى أو 2 سمكة بحجم كبير.

- 1 ملعقة كبيرة من الكركم.

- 1 ملعقة كبيرة من العُصفر.

- 1 حبة ليمون (حامض).

- 1 كيلو ملح خَشن.

- 1 كوب طحين.

- 1 كوب زيت.

طريقة تحضيرسمك الفسيخ:

1- أولاً يُنظف السمك من القُشور والزعانف مع الإبقاء على الرأس، ثم يُفتح بالطول ويُزال منه الأجزاء الداخلية، ويُغسل جيدا بالماء ويُصفى.

2- ثم تُرص حبات السمك فى صينية كبيرة، وتُعصر عليه حبة الليمون، ثم يترك لحوالى 3 ساعات أو حتى يَجف قليلاً.

3- ثم يُخلط الملح والكركم والعُصفر فى وعاء عميق، ثم يُعبأ السمك من الداخل ومن الرأس بالخليط.

4- يُسكب كمية من خليط الملح على قاع وعاء محكم الإغلاق، ويُوضع عليه السمك، ثم يُغطى بكمية أخرى من الخليط، بحيث يُغلفه خليط الملح جيداً.

5- يُحكم إغلاق الوعاء، ويترك فى مكان مُعتم ودافئ لمدة 14 يوم.

6- يخرج السمك من الوعاء، ويُشطف قليلاً من الملح ويُصفى جيداً، ثم يُغمس فى الطحين حتى يُغلف بطبقة سميكة.

7- يُسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على نار متوسطة، ويُقلىَّ به السمك من الجهتين حتى يأخذ اللون البنىّ المتوسط.

8- أخيراً يُنشل السمك من الزيت، ويترك على ورق المطبخ حتى يتخلص من الزيت الزائد، ثم يُرص فى صحن التقديم، ويقدم مع الخُبز العربى والسلطات، وصحتين وعافية.

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