تعلمي من موقع البوابة طريقة عمل شوربة الفطر بالكريمة بخطوات سهلة وقدميها ساخنة على مائدتك، طريقة عمل شوربة الفطر سريعة التحضير بالكريمة الشهية والمحببة على كل مائدة.

"موقع البوابة" يقدم لكم طريقة عمل شوربة الفطر المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير شوربة كريمة الفطر:

٢٥ غم زبدة

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي

٧ كوب فطر طازج مقطع

١ بصلة مفرومة ناعم

٢ حبة ثوم مفروم

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة هال

ملعقة صغيرة قرفة

٢ ملعقة كبيرة طحين

٣ كوب ماء ساخن

٢/١ كوب كريمة

٤/١ كوب بصل اخضر مفروم او بقدونس للتقديم

طريقة عمل شوربة الفطر:

في قدر على النار ضعي الزيت والزبدة وقلبي البصل وقلبيه جيداً واضيفي الثوم وحركي.

أضيفي الفطر الطازج وقلبيه حتى يتعلق جيدا بالزيت والزبدة. اضيفي القرفة والهال والملح والفلفل وقلبي جيدًا.

اضيفي الطحين وحمصيه مع الفطر لمدة دقيقتين.

اضيفي الماء واتركي المزيج يغلي لمدة ٤٥ دقيقة.

ثم اهرسي الشوربة بواسطة الخلاط اليدوي.

يجب أن تكون الشوربة سميكة وكثيفة .

اضيفي المزيد من الماء اذا رغبت أن تكون الشوربة اقل كثافة.

اضيفي الكريمة واتركيها تغلي لمدة دقيقتين .

قدميها ساخنة مع البصل الاخضر او البقدونس وصحتين .

لعمل الخبز المحمص:

اخلطي زيت الزيتون والبابريكا والزعتر الناشف والملح الخشن وبودرة الثوم.

ادهني الخبز بالخليط وحمصيه بالفرن لمدة ٧-٨ دقائق.

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