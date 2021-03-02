"موقع البوابة" يقدم لكم كرات اللحم بالجريفي مع كرات البطاطا المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:
مقادير اللحمة:
- ٤/٣ كيلو لحمة عجل مفرومة
- ١ ملعقة صغيرة بهارات
- ١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم
- ١ ملعقة صغيرة اعشاب مجففة
- ١ ملعقة صغيرة بابريكا
- ملح وفلفل
مقادير الصلصة:
- ٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي او زبدة
- ١ بصلة مفرومة ناعم
- ٢ حبة ثوم مفروم
- ٢ ملعقة كبيرة طحين
- ٢ كوب مرق او ماء مغلي
- ٤/١ كوب وسترشاير صوص
- ٤/١ كوب كريمة
- ملح وفلفل
- شطة مجروشة
- بصل اخضر للتقديم
طريقة التحضير:
- اخلطي اللحم مع البهارات والأعشاب والبابريكا الدخنة وبردة الثوم والملح والفلفل والقليل من الزيت النباتي.
- اعمليهم على شكل كرات واقليهم بالقليل من الزيت وضعيهم جانباً.
- ضعي الزيت او الزبدة في القبلة واضيفي البصل والثوم.
- ارجعي كرات اللحم والطحين وقلبي قليلا ثم اضيفي المرق او الماء والوسترشاير صوص والكريمة والملح والفلفل .
طريقة عمل البطاطا:
- كوري البطاطا بواسطة الاداة الخاصة او قطعيها مكعبات واسلقيها نصف سلقة.
- ضعي الزيت في مقلاة واضيفي الثوم والاكليل الجبل والملح والفلفل والشطة المجروشة.
- وقدميها بجانب اللحم او اخلطيهم سويًا.
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