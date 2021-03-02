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كرات اللحم بالجريفي مع كرات البطاطا

منشور 02 آذار / مارس 2021 - 08:00
كرات اللحم بالجريفي مع كرات البطاطا
كرات اللحم بالجريفي مع كرات البطاطا

"موقع البوابة" يقدم لكم كرات اللحم بالجريفي مع كرات البطاطا المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير اللحمة:

  • ٤/٣ كيلو لحمة عجل مفرومة
  • ١ ملعقة صغيرة بهارات 
  • ١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم
  • ١ ملعقة صغيرة اعشاب مجففة
  • ١ ملعقة صغيرة بابريكا
  • ملح وفلفل

مقادير الصلصة: 

  • ٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي او زبدة
  • ١ بصلة مفرومة ناعم
  • ٢ حبة ثوم مفروم
  • ٢ ملعقة كبيرة طحين
  • ٢ كوب مرق او ماء مغلي
  • ٤/١ كوب وسترشاير صوص
  • ٤/١ كوب كريمة
  • ملح وفلفل
  • شطة مجروشة
  • بصل اخضر للتقديم

طريقة التحضير:

  • اخلطي اللحم مع البهارات والأعشاب والبابريكا الدخنة وبردة الثوم والملح والفلفل والقليل من الزيت النباتي. 
  • اعمليهم على شكل كرات واقليهم بالقليل من الزيت وضعيهم جانباً. 
  • ضعي الزيت او الزبدة في القبلة واضيفي البصل والثوم.
  • ارجعي كرات اللحم والطحين وقلبي قليلا ثم اضيفي المرق او الماء والوسترشاير صوص والكريمة والملح والفلفل .

طريقة عمل البطاطا: 

  • كوري البطاطا بواسطة الاداة الخاصة او قطعيها مكعبات واسلقيها نصف سلقة. 
  • ضعي الزيت في مقلاة واضيفي الثوم والاكليل الجبل والملح والفلفل والشطة المجروشة. 
  • وقدميها بجانب اللحم او اخلطيهم سويًا.

فاصوليا خضراء محمصة بالسمسم
سمك القد المخبوز بالزبدة الثوم

كلمات دالة:كرات اللحم بالجريفي مع كرات البطاطاالشيف ديماديما حجاوي

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