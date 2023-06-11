طريقة عمل شوكولامو

شوكولامو من أشهر الحلويات الباردة الصيفية سهلة التحضير في منطقة بلاد الشام وتحديداً سوريا، وهي من أكثر الحلويّات المغطاة بطبقة الكريمة الكثيفة والمفضلة عند غالبيّة الناس على اختلاف أجناسهم وأعمارهم، وهي من الحلويات التي تمتلك سعرات حرارية عالية مرتبطة بالسعادة والفرح، وفيما يلي طريقة عمل شوكولاتة مو:

مقادير شوكولامو

نصف كيلو بوظة شوكولاتة.

كمية من الكريم شانتيه.

كوب من الحليب.

كوب من صوص الشوكولاتة.

اثنان من أصابع بسكويت الشوكولاتة.

4 ملاعق من البندق الشرائح.

طريقة تحضير شوكولامو

اولاً يجب وضع الحليب داخل طبق وعاء وأضف إليه بودرة الكريمة.

ثم قم بخفق الحليب مع بودرة الكريمة بشكل جيد للحصول على قوام سميك من الكريمة.

ثم ضع الكريمة في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا.

قم بتقطع أصابع البسكويت بالشوكولاتة إلى قطع متوسطة.

ثم جهز الأكواب لتحضير الشوكولامو.

ضع داخل الكوب طبقة بوظة من الشوكولاتة ثم ضع طبقة من الكريم شانتيه ثم طبقة أخرى من بوظة الشوكولاتة، ثم واحدة من الكريم شانتيه ثم كرر هذه الخطوة من الطبقات بالتبادل.

وأخيراً زين الشوكولامو بشرائح من البندق وقطع بسكويت الشوكولاتة، وصحتين وعافية.

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