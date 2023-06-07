البوابة – هل تبحث عن حلوى شهية وصحية، ألواح الطاقة بالشوكولاتة والقرفة والمكسرات هي وجبة خفيفة مثالية إذا كنت تبحث عن طعام صحي بعد التمرين أو عند الشعور بالجوع بدلا من تناول قطع الشكولاتة المليئة بالسكر والسعرات الحرارية. تساعد الكربوهيدرات المعقدة والألياف الموجودة في دقيق الشوفان على إبقائك شبعاً لفترة طويلة ، كما يفعل البروتين الموجود في المكسرات.

الشوكولاته غذاء غني بالطاقة: في المتوسط ، تحتوي على 550 سعرة حرارية لكل 100 جرام ، أي ما يعادل 55 سعرة حرارية لكل مربعين صغيرين. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الشوكولاتة تحتوي على مستوى منخفض من الرطوبة (أقل من 1٪) وتحتوي على كمية كبيرة من الدهون، أي زبدة الكاكاو (الموجودة بشكل طبيعي في حبوب الكاكاو). تحتوي الشوكولاتة على كميات صغيرة من الكافيين ، مما قد يساهم في فكرة أنها تجعلنا نشيطين. عندما تكون جائعًا ، من الأفضل تناول وجبة خفيفة توفر إطلاقًا مستدامًا للطاقة.



ألواح الطاقة بالشوكولاتة والقرفة

المكونات:

طبق فرن 8 × 10 بوصة يكفي لاعداد 16 قطعة

2 أوقية من التمر المجفف (بدون نواة)

4 أونصات من المكسرات المشكلة (الكاجو واللوز والجوز)

1 أوقية مسحوق الكاكاو

9 أوقية من الشوفان

2 ملعقة كبيرة بذور الكتان

7 أونصات من الشوكولاتة الداكنة (على الأقل 70٪ من الكاكاو)

3 ملاعق كبيرة زبدة البندق (أو زبدة اللوز)

10 أوقية صلصة التفاح

5 ملاعق صغيرة من رقائق الحنطة غير المحلاة

1 أوقية آماراناث منتفخة

2 ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قشر برتقال عضوي



طريقة التحضير:

1. يقطع التمر والمكسرات ومسحوق الكاكاو ورقائق الشوفان وبذور الكتان في محضر طعام أو خلاط قوي.

2. تقطعي 3.5 أوقية من الشوكولاتة وتقلب مع خليط التمر مع هريس البندق وصلصة التفاح ورقائق الحنطة والقطيفة والتوابل.

3. يُسكب المزيج في قالب الفرن المبطّن بورق الخبز ويُضغط جيدًا. يخبز في فرن محمى على حرارة 390 درجة فهرنهايت لمدة 20-25 دقيقة حتى يتحول لون السطح إلى اللون البني. ثم يترك ليبرد في القالب.

4. ترفع ألواح الشوكولاتة من القالب، وتقطع إلى 16 قطعة. نذوب باقي الشوكولاتة ونزين بها الواح الطاقة ونتركها لتبرد.



يحتوي كل لوح على 213 سعر حراري

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