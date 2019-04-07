أشغال يدوية: طريقة عمل طوق بالوردمن وحي الربيع

طوق بالورد

مع قدوم الربيع وبدء ظهور أنواع مختلفة من الورود تسعى معظم النساء إلى التزين بأطواقها، ومحاولة عمل هذه الأطواق في البيت، بما يلائم المناسبات باستخدام الورود الطبيعية والصناعية المتنوعة، واستخدام مثل هذه الأطواق من علامات الإطلالة العصرية الرائعة والجذابة التي يُسْتقبل بها فصل الربيع.

وفيما يلي نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل طوق الورد:

الأدوات:

- المقصّ.

- أعواد زهور، ويفضل أن تكون لأزهار متفتحة.

- سلك معدني رفيع، أو غليظ حسب ما هو متوافر في المنزل، أو استخدام طوق شعر قديم، لا تحتاجه السيدة أو الفتاة.

- ورد حسب الرغبة واللون والشكل، وهنالك نوع يسمى "زهرة نفس الطفل البيضاء" يمكن استخدامه، بالإضافة للورود التي ستستخدم بشكل رئيسي.

طريقة التحضير:

- نلف السلك المعدني حول الرأس، لنعرف حجم السلك والطوق المناسب لها.

- بعد معرفة قياس الطوق، نقوم بعقد طرفي السلك، مع مراعاة الطول الذي اخترناه، ونقوم بالتخلص من الزوائد.

- نقوم بأخذ الزوائد وقصها إلى أجزاء صغيرة بما يعادل 2 بوصة، أو 5 سم.

- نتخلص من سيقان الزهور الطويلة، بحيث يتبقى جزء صغير من السيقان، وهذا لاستخدامه في تثبيت الزهرة فوق السلك المعدني.

- نحدد كمية الزهور التي ستثبت في السلك المعدني، أو الطوق، وسنستخدم زهرة نفس الطفل البيضاء لتعبئة الفراغات بين الزهور الأساسية.

- بعد أن حددنا عدد الزهور التي ستوضع على الطوق، ولنفترض أنها خمس زهور كبيرة.

- نلف سلكاً معدنياً قصيراً من الأسلاك التي حضرناها في الخطوة الثالثة حولَ الجزء المتبقي من الزهرة.

- ثم نلفه حول الطوق، ونكرر هذه العملية مع بقية الزهور، حتى ننتهي من تثبيت جميع الزهور على الطوق، مع مراعاة ترك فراغات بسيطة بين الزهرة والأخرى.

- نثبت زهور نفس الطفل البيضاء بين الزهرات الأساسية، ونملؤ الفراغات والفجوات الموجودة على الطوق.

- نلف سيقان زهور نفس الطفل البيضاء حول الطوق، ويمكن تثبيتها باستخدام الأسلاك المعدنية القصيرة.

- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ينظر إلى الشكل العام للطوق، ويعدل إذا كان بحاجة إلى تعديل.

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