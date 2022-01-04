عجينة فطائر من المأكولات المعروفة منذ القدم والّتي لا تزال تشكّل جزء ضروري من الأطعمة اليوميّة في بعض المناطق والبلدات وخاصّة على مائدة الفطور مع كأس من الشاي، ويمكن وضع داخل العجينة ما ترغب مثل زعتر أو جبنة أو تيركي.

طريقة عمل عجينة فطائر مثل القطن

مقادير عجينة فطائر مثل القطن

4 أكواب و نصف طحين

نصف كوب زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة سكر

كوب حليب بودرة

2 كوب ماء دافئ

ملعقه خميره صغيره

2 ملعقة كبيرة بيكنغ باودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير عجينة فطائر مثل القطن

أولاً يخلط البيكنغ باودر والخميرة والملح والحليب والسكر والماء و الزيت في وعاء

ثم ينخل الطحين تدريجيًا مع العجن المستمر للحصول على عجينة متماسكة

ثم تغطى العجينة بواسطة قطعة قماش أو لفائف بلاستيكية و تترك جانبا حتى تختمر

ثم تقطع العجينة المختمرة لكرات متساوية متوسطة الحجم

ثم يتم الضغط على الكرات بهدوء بأيدينا حتى يتم تفريغ الهواء وترص القطع في صينية واسعة ثم نتركها ترتاح ونستخدمها وصحتين وعافية.

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