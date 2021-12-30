فطور شتوي: فطيرة البطاطا اللذيذة بالجبن

تعتبر فطيرة البطاطا الشهية بالجبن من أشهر أنواع الفطائر والمحضرة مع خلطة العجين وهذه العجين مكونة من الطحين والبيض والبيكنغ بودر والحليب، مع نكهة البصل الأخضر المفروم، ويتم استخدام البطاطا المسلوقة في البداية ثم جمعها وقليها مع العجينة حتى تصبح ذهبية ومنتفخة.

وبما أننا في موسم الشتاء تكثر ربات المنزل من عمل الفطائر فهي شهية جداً مع كأس من الشاي، وهناك أنواع عدة من الفطائر مثل السبانخ، اللحمة الجبنة، الخضار وغيرها الكثير.

فطيرة البطاطا اللذيذة بالجبن

مقادير فطيرة البطاطا اللذيذة بالجبن

3 حبات بطاطا متوسطة الحجم

5 بيضات

بابريكا

ملح "حسب الرغبة"

فلفل أسود "حسب الرغبة"

نعناع مجفف ومطحون

جبنة الشيدر

طريقة تحضير فطيرة البطاطا اللذيذة بالجبن

أولاً قومي ببرش البطاطا على الجزء الرقيق من المبشرة ونعصر جيدًا من عصيرها.

ثم أضيفي لها البيض والتوابل واخلطيهم.

ثم قومي بطبخها في مقلاة غير لاصقة وثقيلة بها زبدة ذائبة لتستوي جيدًا وذلك على نار هادئة حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا.

ثم نقلبها للجهة الأخرى ونواصل طهيها

بعدها نضيف جبن الشيدر من فوق ونغلق الغطاء ونستمر في الطهي حتى يذوب الجبن، وتصبح جاهزة وصحتين وعافية على قلب الجميع.

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