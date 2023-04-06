البوابة - فتة الحمص نوع من أنواع المقبلات اللذيذة وسهلة التحضير وخصوصاً في رمضان، ويمكن تقديمها كوجبة إفطار أو عشاء، وبالإضافة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وفيما يلي طريقة عمل فتة الحمص:

طريقة عمل فتة الحمص

مقادير فتة الحمص

نصف كوب من الطحينية.

5 فصوص من الثوم المهروس ناعماً.

ملعقة حجم صغير من الكمون المطحون ناعماً.

كوبان من الحمص المسلوق.

كوبان من لبن الزبادي.

ربع ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام.

ملعقتان حجم كبير من السمن البلديّ.

ملعقتان من الحمص المهروس أو مسبحة الحمص.

رغيف من الخبز العربي المحمص أو المقلي "حسب الرغبة".

نصف كوب من عصير الليمون.

للزينة

نصف كوب من اللوز المحمص.

نصف كوب من حبات الرمان.

نصف كوب من الصنوبر المحمص.

طريقة تحضير فتة الحمص

أولاً ضع لبن الزبادي والطحينية والحمص المهروس في وعاء واخلطهم مع بعض جيداً.

ثم أضف الكمون الناعم والقليل من ملح الطعام، والثوم المهروس إلى الخليط السابق واخلطهم جيداً.

ضع الحمص في وعاء مناسب وأضف إليه القليل من ملح الطعام، والكمون، وعصير الليمون الطبيعي والثوم.

اختار صينية مناسبة أو صينية البايركس ونضع فيها الخبز الحمص بشكل مستوٍ.

ثم أضف الحمص مع الماء الخاص به وحركه جيداً مع الخبز.

ثم أضف خليط لبن الزبادي والطحينية إلى الخليط السابق بشكل مستوٍ.

ثم ضع السمن في مقلاة مناسبة، واسكب فوق طبق فتة الحمص.

ثم زين طبق فتة الحمص باللوز والصنوبر المحمص وحبات الرمان والقليل من الفلفل الأسود.

وأخيراً قدم طبق من قتة الحمص، وصحتين وعافية.

فوائد الحمص الصحية