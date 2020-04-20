يتزايد في موسم الأعياد والمناسبات المجتمعية الكبيرة خصوصاً "عيد الفصح" طبخ فخدة خروف كطبق رئيسي فاخر، وتتساءل الكثير من السيدات عن طريقة فخدة خروف في البيت وعن المقادير الملائمة لاستخدامها في الطهي، لذلك سنعرفكن في هذا المقال على طريقة عمل فخدة خروف عيد الفصح في البيت:

مقادير فخدة خروف عيد الفصح:

1 فخدة خروف تزن من2 3 كيلو جرام بدون عظم

تتبيلة فخدة خروف عيد الفصح:

2 حبة بصل مفروم

8 حصوص ثوم صحيح

ملح وفلفل

بهارات

½ ملعقة قرنفل مطحون

2 ملعقة عصير ليمون

¼ كوب خل

للتقديم:

روزماري أخضر

بطاطا صغيرة مسلوقة

طريقة عمل فخدة خروف عيد الفصح:

- تخلط محتويات التتبيلة معًا في وعاء وغطي بها فخدة الخروف.

- تصنع عدة شقوق بطرف سكين حاد وضعي فص ثوم في كل فتحة، وغطي قطعة اللحم واحفظيها بالبراد لليوم التالي.

- جهزي وعاء للفرن غير لاصق وضعي فيه ملعقة سمن و3 ملاعق زيت حتى يسخن.

- ترفع فخدة الخروف من التتبيلة وضعي قطعة اللحم برفق في الزيت والسمن الساخن حتى تحمر من الوجهين.

- ثم أضيفي خلاصة التتبيلة واتركيه يغلي، وغطي وعاء الفرن بورق فويل.

- توضع في فرن ساخن على 180 مئوية لمدة نصف ساعة.

- ثم أضيفي كوب ماء، وأعيديه للفرن حتى تكتمل ساعة - ساعة ونصف واختبري النضج.

- تزال اوراق الفويل وأضيفي البطاطس حول فخدة الخروف حتى يتحمر الوجه.

- تترك حتى تهدأ حرارتها وقدميها مع الأرز وصحتين وعافية.

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