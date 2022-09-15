تحتفل المملكة بذكرى اليوم الوطني الثانية والتسعين للسعودية والذي من المقرر أن يوافق يوم الجمعة، حيث تحي المملكة ذكرى توحيد السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله.

وبمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل قهوة بالزعفران، نتمنى أن تنال إعجابكم، وكل عام والسعودية بألف خير.

طريقة عمل قهوة بالزعفران بمناسبة اليوم الوطني السعودي

مقادير القهوة بالزعفران

ملعقة حجم كبير مطحونة قهوة سعودية

ملعقة حجم كبير من الهيل المطحون

ملعقة حجم كبير من القرنفل

2 كوب من الماء

8 ملعقة حجم صغير من الزعفران

طريقة تحضير القهوة بالزعفران

أولاً فم بصب الماء في قدر على النار واتركه حتى يغلي جيداً ثم أضف القهوة المطحونة.

ثم اترك القهوة تغلي لمدة 10 دقائق تقريباً.

ثم أضف الهيل المطحون والقرنفل والزعفران أيضاً مع التحريك جيداً.

ثم اترك القهوة لمدة 5 دقائق.

وقم بصب القهوة في الإبريق "الدلة" وقدمها ساخنة، ويمكنك تقديمه مع التمر السكري أو التمر الصقعي، وصحتين وعافية

فوائد القهوة بالزعفران

طعم ومذاق جيد

رائحة محببة

مقوي للجنس

علاج السعال الديكي

مفيد لالتهاب الشعب الهوائية

يعالج الأرق والهستيريا وتحلل الدم

يعالج أمراض الدورة الشهرية عند النساء

علاج الإحباط النفسي

مادة محسنة للطعم واللون في الأطعمة والمشروبات الساخنة

عبارات قصيرة عن اليوم الوطني السعودي 92

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