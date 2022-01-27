التمر هو مصدر للفيتامينات والمعادن المهمة لوظائف جسمك الحيوية، ولإمداد الجسم بالطاقة في الصباح، ويعتبر التمر مصدر طبيعي للسكريات البسيطة التي ترفع مستويات سكر الدم.

التمر هو مصدر مهم للألياف الضرورية لتعزيز عمل الجهاز الهضمي يساعد على شعورك بالارتياح والشعور بالشبع خلال يومك وأيضاً يساعد على الاسترخاء بعيداً عن التوتر والتركيز خلال النشاطات المختلفة خلال اليوم، وخصوصاً لطلاب المدارس والجامعات.

طريقة عمل كيكة التمر لتمد الجسم بالطاقة في الشتاء

مقادير كيكة التمر

كوب من الماء المغلي.

2 كوب من الدقيق.

كوب من التمر وأن يكون منزوع النوى.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة زعفران.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ربع كوب من الزبدة اللينة.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر الناعم الأبيض أو البني.

طريقة تحضير كيكة التمر

ضع التمر بعد تقطيعه في وعاء ثم صب عليه كوب من الماء المغلي.

ثم يترك التمر لمدة ساعة تقريباً ويتم تقليبه حتى يذوب التمر في الماء.

ثم يتم وضع الزعفران والهيل المطحون على التمر ويتم التقليب جيداً.

في وعاء آخر يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر وبيكربونات الصودا، والفانيليا والملح.

ثم تخفق الزبدة مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضع البيض بالتدريج مع الخفق حتى تمتزج المقادير.

ثم يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض ويضاف خليط التمر.

ويتم خفق جميع المقادير حتى نحصل على خليط كريمي القوام.

ثم نحضر صينية للكيك ويتم دهنها بالزبدة ورشها بالدقيق ويتم صب خليط الكيك بها.

ثم نضع الصينية في فرن متوسط الحرارة على درجة 180 في الرف الأوسط لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً حتى تمام نضج الكيك.

وأخيراً تقطع وترص في طبق التقديم وصحتين وعافية على قلب الجميع، نتمنى لكم شتاء دافىء ومريح.

فوائد التمر الصحية

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

علاج فقر الدم

يمد الجسم بالطاقة

تعزيز صحة الجهاز العصبي

مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لعمل القلب

غني بالبوتاسيوم

من العناصر المهمة للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم

السيطرة على ضغط الدم

مفيد لمرضى السكري

مفيد لصحة العظام

زيادة القدرة الجنسية

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