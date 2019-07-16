متبّل الباذنجان المشويّ من أطباق المقبّلات الّتي ينتشر تقديمها على وجبات العشاء خاصّة، ويعتمد هذا الطبق بشكلٍ رئيسيّ على شيّ الباذنجان وإضافة بعض المُكوّنات البسيطة الأخرى له.

الباذنجان من الخضار الشهي المفضل لدى الكثير منا، ومما يميز الباذنجان دخوله في كثير من وصفات الطعام سواء الأطباق الرئيسية أو المقبلات، ولعل (متبل الباذنجان) يعتبر من أشهر المقبلات التي تصنع من ثمرة الباذنجان اللذيذة، وهناك عدة طرق لصنع متبل الباذنجان، تختلف حسب الذوق وسهولة الاستخدام، فكل شخص يصنعه بطريقة مختلفة عن الآخرين، يؤكل الباذنجان بعد طهوه جيداً حتى يصبح طرياً ولذيذ الطعم نظراً لمرارة طعمه حيث ينقع الباذنجان بعد تقطعيه في الماء والملح، لسحب طعمه المر، وتقليل كمية الزيت والدهن الذي يمتصه عند القلي، وغالباً ما يؤكل الباذنجان بالقلي أو السلق أو الشوي.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل متبل الباذنجان بالبندورة:

المكوّنات:

- حبتان مفرومتان من البندورة منزوعة البذور.

- حبتان من الباذنجان الدائريّ بوزن نصف كيلو غرام تقريباً لكلِّ حبة.

- نصفُ كوب من زيت الزيتون.

- ملح وفلفل أسود -حسب الرغبة.

- ربع كوب من البقدونس المفروم فرماً ناعماً.

- ملعقة صغيرة ونصف من عصير الليمون.

- خبز عربي للتقديم.

طريقة التحضير:

- يُشوى الباذنجان بعدَ ثقبه بعودٍ خشبيٍ فوق الغاز مع التقليب المستمر لمدّة عشر دقائق حتّى يسودَّ القشر ويطرى لُبّه.

- ثم يوضع الباذنجان في طبقٍ مائلٍ قليلاً حتّى تسيل عصارته، ثمّ يُقشّر بالكامل.

- ثم يوضع الباذنجان في محضرة الطعام ويُطحن حتّى يُصبحَ قوامه ناعماً جداً.

- يُسكّب الباذنجان في طبقٍ كبير، ويُضاف إليه البصل، والبندورة، والبقدونس، وزيت الزيتون، وعصير الليمون، والملح، والفلفل الأسود.

- وأخيراً، يُقدّم دافئاً أو بدرجة حرارة الغرفة مع الخبز، وصحتين وعافية.

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