5 طرق لوضع غمّازة باستخدام المكياج

ضعي كريم الأساس على كامل وجهك

عزيزتي الجميلة إنّ الظهور بمظهر جذاب لا يحتاج إلى الكثير من الأموال، أنتِ بحاجة فقط إلى قليلٍ من الابتكار والذوق. وسنعرض في هذا المقال طريقة صنع غمّازة باستخدام المكياج.

طرق وضع غمّازة باستخدام المكياج:

- ضعي كريم الأساس على كامل وجهك.

- ابتسمي ابتسامة عريضة.

- حددي المكان الذي ترغبين بصنع الغمازة فيه، ثمّ ضعي عليه طبقة غير واسعة من الكونسيلر.

- ارسمي باستخدام فرشاة دقيقة خطاً بسيطاً باللون البيج الغامق في وسط بقعة الكونسيلر.

- ابدئي بتفتيح أو تغميق المنطقة حول الغمازة باستخدام كريم الأساس لتظهر بمظهر طبيعي.

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