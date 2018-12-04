كيف أحصل على أظافر بيضاء ونظيفة؟

تعتبر كربونات الصودا أحد المواد التي تساعد على تنظيف الأظافر

الكثير من النساء تعتقد أن الأظافر عضواً مهمشاً من أعضاء الجسم، وينمو بشكل دوري وتلقائي والدافع الأول للعناية بالأظافر هو الدافع الجمالي فقط.

لتحصلي سيدتي على أظافر بيضاء ونظيفة يمكنك القيام بهذه الخطوات:

1- في وعاء امزج ربع كوب من عصير الليمون مع كوب من الماء وملعقتين كبيرتين من الصابون السائل، فالليمون يحتوي على مواد تنظف البواقي التي من الممكن أن تكون عالقة على أظافرك، أمّا الماء والصابون فيزيدان من نظافة الأظافر، وضع أصابعك فيه لمدة 5 دقائق ثم اغسل يديك بماء نظيف وجففهما واستخدم بعدها مرطباً لليدين ودلك به يدك وأظافرك لمنع الأظافر والبشرة من الجفاف.

2- الخل الأبيض أيضاً يعتبر من المواد التي من الممكن أن تساعد على تنظيف الأظافر، واحرص على استخدام الخل الأبيض بالتحديد، فخل التفاح وغيره من أنواع الخل يسبب تصبغ الأظافر بدلاً من تنظيفها وذلك بسبب لونها القوي الذي من المحتمل أن تمتصه الأظافر. قم بوضع كوب من الماء الدافئ في وعاء وأضف له ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وضع أظافرك فيه لمدة 8 دقائق، بعد ذلك قم بغسل الأظافر في ماء نظيف جارٍ وضع بعض المرطب على الأظافر واليدين بعدها لتحافظ على ترطيبها.

3- أحياناً تتسخ أظافر النساء بعد استخدام طلاء أظافر داكن اللون، في هذه الحالة قومي بتنظيفها جيداً بمزيل طلاء الأظافر، قومي بنقع قطعة من القطن في مزيل طلاء الأظافر ثم افركي أظافرك جيداً من جميع الاتجاهات، وإذا لم تحصلي على النظافة المطلوبة قومي بتكرار العملية مرة أخرى، فإذا لم تتم إزالة هذه الصبغات المختلفة، فيحتمل أن تكون صبغات أخرى بجانب صبغات صناعية ك طلاء الأظافر.

4- تعتبر كربونات الصودا أحد المواد التي تساعد على تنظيف العديد من البقع بما في ذلك تلك التي تتكون على الأظافر، امزجي ملعقة من كربونات الصودا مع قليل من الماء وضعي المزيج على قطنة صغيرة وافركي بها أظافرك، هذه الطريقة تساعد على تنظيف الأظافر من البقايا العالقة وكذلك من الصبغات التي تكون موجودة عليها، وعليك الانتباه إلى أن بعض الصبغات لقد لا تكون خارجية، بل داخلية وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب.

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