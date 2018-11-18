ظاهرة التنمر عند الأطفال، تعرف عليها!

معظم الاطفال لا تخبر والديها بأنهم يتعرضون للتنمر

ما هو التنمر وما هو أنواعه؟ هو نوع من السلوك العدواني يقوم فيه شخص بإيذاء شخص آخر أو التسبب في عدم راحته متعمداً وبشكل متكرر.

أنواع التنمر:

1- التنمر اللفظي: المضايقة اللفظية و استخدام ألقاب مهينة عند النداء و السخرية والتهديد بتسبب الأذى.

2- التنمر الإجتماعي: يتضمن تخريب علاقة الطفل الاجتماعية وسمعته ويشمل استبعاده من المشاركات الاجتماعية عمداً ونشر الإشاعات وإخبار الأخرين ألا يصادقوه وإحراجه علناً.

3- التنمر الجسدي: ضرب ودفع الطفل وإتلاف الممتلكات.

تأثير التنمر على الصحة:

لا يقتصر تأثير التنمر على الصحة الجسدية بل يمتد ليؤثر على الصحة النفسية ويسبب مشاكل في التواصل الاجتماعي التأثير الجسدي للتنمر معروف مثل: الكدمات والصداع وآلام المعدة وصعوبات في النوم لكن التأثير الذي يدعونا للقلق هو التأثير النفسي وخاصة الاكتئاب والتفكير في الانتحاربالرغم من أن التنمر يسبب الميل للانتحار إلا أنه لابد من وجود عوامل أخرى بجانبه مثل الاكتئاب ومشاكل عائلية وتاريخ صحي بوجود صدمة نفسية فالعديد ممن تعرضوا للتنمر ليس لديهم أي أفكار أو تصرفات تدل على إمكانية حدوث الانتحار.

التنمر يدمر قدرة الطفل على رؤية نفسه بإيجابية يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس فيبدأ بتصديق ما يقوله المتنمر وتراوده أفكار عن أنه ضعيف، قبيح و عديم الفائدة فيبدأ في الشعور بالعزلة والانسحاب من حياته الاجتماعية بجانب انخفاض مستواه الأكاديمي و تكرار تغيبه عن المدرسة.

مخاطر التنمر على المدى البعيد:

لا تنتهي مخاطر التنمر عند توقفه فهناك دراسة جديدة أوضحت أن الأمراض الخطيرة والمعاناة في الحصول على وظيفة دائمة وسوء العلاقات الاجتماعية والتدخين ناتجة عن تعرض الشخص في صغره للتنمر.

كما أنه يجود علاقة بين تعرض الشخص للتنمر في صغره وبين معاناته من اضطرابات نفسية مثل اضطراب القلق و الاكتئاب والميل إلى أذية النفس.

هل التنمر يؤثر على الضحية فقط؟

قد تظن أن مخاطر التنمر تنطبق على الضحية فقط ولكن هذا غير صحيح الشخص المتنمر يتعرض إلى مخاطر أيضاً .

فقد أثبتت الدراسات أن المتنمر أكثر عرضة لإظهار سلوك إجرامي و تعاطي المخدرات في الكبر.

هل التنمر يحدث للأطفال فقط؟

التنمر لا يقتصر على الأطفال بل يمكن أن يحدث للبالغين فيما يعرف بالتنمر في مكان العمل التصرف العدواني تجاه أحد الموظفين يؤدي إلى زيادة التغيب عن العمل وتعطيل العمل بسبب عدم التأقلم مع الآخرين ناهيك عن المشاكل النفسية السابق ذكرها ولذلك يجب أن تتخذ الشركات سياسة واضحة وإجراءات حاسمة لتحسين التواصل بين الموظفين.

انتبه للتنمر عبر الانترنت:

هل تعرف أن التنمر يمكن أن يحدث لطفلك بينما هو في المنزل؟

ازداد مؤخراً بين الأطفال والمراهقين ظاهرة التنمر عبر الانترنت وخاصة بعد انتشار مواقع التواصل الإجتماعي ويشمل إرسال رسائل مهينة أو بها تهديدات ونشر الإشاعات أو نشر صور محرجة وهذا النوع لا يقل خطورة عن التنمر التقليدي.

الحل بيديك احمي طفلك:

معظم الاطفال لا تخبر والديها بأنهم يتعرضون للتنمر لذلك يجب عليك أن تتواصل مع طفلك يجب أن تنتبه لأي تغير في تصرفات الطفل حيث يؤثر على نومه وطعامه وأدائه المدرسي ورغبته في الذهاب للمدرسة إذا تأكدت من أن طفلك يتعرض للتنمر يجب عليك التحدث معه بلطف وطمأنته بأن لا يوجد به شيء خاطئ وأن الشخص المتنمر يشعر بالنقص تجاه نفسه ولذلك يحاول أن يجعل الأخرين يشعرون بشعور سيء تجاه أنفسهم ثم تواصل مع المدرسة وأهل الطفل المتنمر لإيجاد حل للمشكلة وإيقاف التنمر.

تغلب مع طفلك على مخاطر التنمر بمساعدته على الانخراط في وسط اجتماعي آخر مثل ممارسة لعبة رياضية أو حضور صف فني، ويبقى الخطر الأكبر للتنمر هو عدم القدرة على اكتشافه مبكراً لذلك كن صديقاً لطفلك وأنشأه في بيئة أسرية متحابة.

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