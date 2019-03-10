ظهور بقع دم في العين: الأسباب، طرق العلاج!

من أسباب ظهور بقع دم في العين ارتفاع مستوى السكر في الدم

العين تحتاج إلى الرعاية والعناية الدائمة حتى لا تُصاب بالأمراض، إذ إنّ أي كدمةٍ بسيطة أو عرضٍ طبي من الممكن أن يؤدي لأعراضٍ خطيرة، ومن المشاكل التي تُصيب العين ظهور بقع دم فيها بسبب حدوث نزيف في الملتحمة، حيث تكون البقع في الملتحمة وتظهر بوضوحٍ جداً بلونٍ أحمر داكن وفي بعض الأحيان يُصبح لونها أصفر أو بني نتيجة وجود خلل في الجسم، حيث تكون البقع المتكونة ليست بقع دم وإنما صبغة موجودة في الجسم، وقد يوجد أحياناً أكثر من بقعة من الدم على سطح العين، وظهور هذه البقع لا يُعدّ عرضاً خطيراً، لكنه يعود لأسبابٍ كثيرة لا تؤثر على الرؤية بشكلٍ عام.

أسباب ظهور بقع دم في العين:

- ضعف الأوعية الدموية الموجودة في العين وإصابتها بالهشاشة.

- سيولة الدم نتيجة قلة لزوجته أو تناول الأدوية المميعة للدم.

- تعرض العين للكدمات أو الإصابات والضربات، والحوادث أو تعرضها للاصطدام بشيءٍ غريب.

- تعرض الجسم لارتفاعٍ شديدٍ في ضغط الدم.

- الإصابة بالإمساك وكثرة الشد على الجسم أثناء عملية التبرز.

- العطش الشديد.

- إصابة العين بالتهابٍ حاد.

- تعرض ملتحمة العين للجفاف الشديد.

- إصابة الملتحمة بأورامٍ حميدة.

- حك العين أو فركها بقوة، خصوصاً فور الاستيقاظ من النوم.

- التقدم في السن، إذ إنّها حالة شائعة عند كبار السن.

- حدوث تقلبات في الدورة الدموية.

- السعال الشديد.

- ارتفاع مستوى السكر في الدم.

- الإصابة بالجلوكوما، وهذه الحالة تكون مترافقة مع الألم الشديد في العين والرأس.

علاج ظهور بقع دم في العين:

- في الغالبية العظمى من الحالات التي تظهر فيها بقعة دم في العين، يعتبر السبب عرضياً وبسيطاً ولا يستدعي العلاج، خصوصاً إن كان حجم البقعة صغيراً ومتركزاً في البياض، ولا يوجد أي شعور بالألم أو تشويش في النظر، والعلاج في هذه الحالة يكون فقط بعمل كمادات من الماء البارد على العين وتركها حتى تذهب البقعة وحدها، وفي معظم الأحيان تبدأ بالاختفاء تدريجياً حتّى تزول تماماً خلال أسبوعين وذلك حسب حجمها، فكلما كانت أكبر احتاجت وقتاً أكثر.

- في بعض الأحيان يترافق ظهور بقعة الدم مع صداع شديد وألم في العين، وهذا يُعد مؤشراً خطيراً جداً ومعناه إصابة العين بالجلوكوما الحادة، وهي حالة طارئة تستدعي الذهاب فوراً إلى طبيب العيون وعمل الفحص اللازم لضغط العين وتشخيص الحالة بدقة لإعطاء العلاج المناسب للمريض، كما يجب مراجعة الطبيب فوراً إذا ظهرت بقع دم في كلتا العينين في الوقت نفسه.

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