عادات تساعد على التعايش مع ارتفاع ضغط الدم

التعايش مع ارتفاع ضغط الدم أمر صعب إلى ما، ولكن العادات التالية من شأنها أن تجعل هذا المرض أقل خطورة، وتمنعه من التأثير سلبًا على قلبك:

التمارين الرياضية

يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في خفض ضغط الدم، وكل ما عليك فعله هو قضاء بعض الوقت في المشي كل يوم، وهذا بدوره سيجعل قلبك أقوى عن طريق تعزيز قدرة القلب على ضخ الدم وتقليل الضغط في الشرايين.

تعلم العيش بدون ضغوط نفسية

يؤدي التوتر إلى ارتفاع ضغط الدم، لأنه يزيد من معدل ضربات القلب ويضيق الأوعية الدموية، ولذلك يمكن أن تساهم تمارين التنفس، واليوجا وأخذ قسطًا من الراحة والاستماع إلى موسيقى هادئة، لتحسين صحتك.

التقليل من تناول الملح

تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح أو الصوديوم يمكن أن يكون ضارا جدا إذا كنتِ تعانين من ارتفاع ضغط الدم.

الحصول على قسط كاف من النوم

النوم عنصر أساسي وجزء كبير من الراحة، والراحة تقلل من مستوى التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

أطعمة تعزز صحة المنطقة الحساسة

أفضل منتجات لأولئك الذين يعانون من الوردية