عادات صحيّة تغيّر حياتك بالكامل!

من اليوم، دوّن العادات التي ترغب بتغييرها أو إدراجها في حياتك اليومية. قد تكون خطوات بسيطة جداً كالنوم لمدة 7 ساعات، أو شرب المياه أو قراءة كتاب أو حتى الاهتمام بنفسك. إنّ الالتزام بهذه العادات تؤثر بشكل كبير على أيامك المقبلة. من هنا، قدم" مجموعة من الخطوات الصحية التي يجب ممارستها اليوم قبل الغد.
ما هي أهمّ هذه العادات الصحية؟
أولاً- عدم تخطي وجبة الفطور لأنّه تحفز عملية التمثيل الغذائي وتمنعك من الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.
ثانياً- خطط لوجباتك بشكل يومي: تساعدك هذه الطريقة بعدم تناول المأكولات بطرق عشوائية وغير صحية. كما توفر عليك الوقت والمال.
ثالثاً- اشرب المياه بكميات وافرة من أجل الحفاظ على ترطيب جسمك وخلاياك الدماغية. وخفف من المشروبات الغازية والغنية بالسكر أيضًا.
رابعاً- مارس ولو القليل من النشاط البدني كالمشي لمدة 30 دقيقة فقط خمس مرات أسبوعيًا. إذ تحميك من الكآبة وتنشط الخلايا والمفاصل في جسمك.
خامساً- خذ فترات راحة من وسائل التواصل الاجتماعي لساعة يوميًا أو أكثر من ذلك. وذلك لأنّ التقليل من الوقت التي تقضيه على الشاشات، يحفزك من ممارسة أشياء أخرى وتخفف الضغط عن ذهنك أيضًا.
سادساً- تعلّم مهارةً جديدة لأنها تحافظ على صحة دماغك وتبطئ من آثار المشاكل الذهنية مع التقدم في العمر والاصابة بمرض الزهايمر.
سابعًا- خفف من عدد السيجارة تدريجياً حتى تتوقف عن التدخين. إذ تساعدك هذه الخطوة في إصلاح جسمك. وما يجب أنّ تعرفه أنّ معدل ضربات القلب وضغط الدم تنخفض بعد 20 دقيقة من تناول آخر سيجارة. ألم يحن الوقت للتخلص من هذه العادة السيئة؟
ثامنًا- النوم الجيد والمتواصل من أفضل الوسائل التي تحسن مزاجك وتقوي ذاكرتك وتركيزك. بالإضافة إلى ذلك، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والحفاظ على وزنك.
نصيحة: حاول النوم والاستيقاظ في الوقت نفسه يوميًا.
تاسعاً- مرن عضلاتك: تساعدك تمارين القوة على حرق وحدات حرارية أكثر وتقوية قلبك وبناء عظامك. أدخل هذا النوع من التمارين ضمن برنامجك الرياضي، ولو مرةً واحدة في الأسبوع.
ما هي الأسس الصحية الأخرى؟
أضف إلى عادات اليومية بعض من هذه الأفكار، وهي:
أولاً- المشي تحت أشعة الشمس من أجل رفع مستويات الفيتامين "د" في جسمك. وبالتالي، تخفف المكوث أمام الشاشات وتحسن مزاجك وتريح نظرك.
ثانياً- حاول حماية نفسك من الاصابات. وذلك لعدم حدوث أي مضاعفات أو تأثيرات جانبية على صحتك في المدى الطويل. لذا، ننصحك بممارسة اليوغا كوسيلة للتوازن والحفاظ على حركتك والحماية من السقوط. وبالتالي، تعريض عظامك للكسر.
ثالثاً- التأمل: عادةٌ بسيطة جداً، يمكنك ممارستها في أي وقت ومكان. إذ تقلل من التوتر وتخفف الألم وتحسن مزاجك. بالإضافة إلى ذلك، بينّت الدراسات أنّ ممارسة التأمل لمدة 8 أسابيع ، قد تغير أجزاء من دماغك تتعلق بالعواطف والتعلم والذاكرة.
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