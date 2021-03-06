عادات صحيّة تغيّر حياتك بالكامل!

من اليوم، دوّن العادات التي ترغب بتغييرها أو إدراجها في حياتك اليومية. قد تكون خطوات بسيطة جداً كالنوم لمدة 7 ساعات، أو شرب المياه أو قراءة كتاب أو حتى الاهتمام بنفسك. إنّ الالتزام بهذه العادات تؤثر بشكل كبير على أيامك المقبلة. من هنا، قدم" مجموعة من الخطوات الصحية التي يجب ممارستها اليوم قبل الغد.