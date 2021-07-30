عادات نوم تعزز المناعة تعرفي عليها

لجودة النوم تأثير كبير على صحتنا العامة، فهي تؤثر على الصحة العقلية والمزاج والصحة الجسدية وإنتاج البروتينات المضادة للالتهابات المسماة السيتوكينات والخلايا التائية التي تلعب دورا حيويا في المناعة ومقاومة اجسامنا للأمراض، وكلما كانت نوعية النوم أفضل كان تأثيره أكثر إيجابية، ولذلك ينصح الخبراء باتباع عادات النوم التالية لتعزيز المناعة:

الأجواء

تلعب الأجواء دورًا كبيرًا في تمكينك من الحصول على قسط جيد من النوم، ولتوفير جو مناسب، احرصي على أن تكون غرفة النوم هادئة وباردة، وستحفزك هذه الأجواء تحفزك تلقائيًا على النوم لفترة أطول من الوقت.

الاستحمام

يمكن أن يؤدي الاستحمام إلى خفض درجة حرارة الجسم بقدر كبير ويساعد على استرخاء العضلات والمفاصل لتحسين تدفق الدم المؤكسج، مما يساعد على استعداد الجسم لبدء دورة النوم.

الضوء الأزرق

تصدر معظم الأجهزة الإلكترونية مثل التلفاز أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر المحمول وما شابه ضوء أزرق، والذي يحد من إفراز هرمون الميلاتونين الذي يحفز على النوم، ولذلك ينصح بتجنب استخدام الأجهزة بقدرة الإمكان قبل النوم أو الحد من انبعاثات الضوء الأزرق بتفعيل الوضع الليلي.

الكافيين

من المعروف أن الكافيين يحث الانسان على اليقظة، وبالتي ينصح بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قرب موعد النوم، واستبدالها بالمشروبات التي تحفز على النوم مثل شاي البابونج أو شاي عشبة الليمون وما إلى ذلك.

التمارين الرياضية

زيادة النشاط البدني بشكل طبيعي يجعلك تشعر بالتعب في النهاية، مما يحفز الجسم على النوم بشكل أفضل ولفترة أطول، ولذلك ينصح الخبراء بممارسة الرياضة قبل النوم، حيث يساعد ذلك على النوم ويحفز التدفق الهرموني الضروري للنوم العميق.

العطور

تساعد بعض العطور مثل الروائح المصنوعة من خشب الصندل أو اللافندر أو خشب الأرز أو إكليل الجبل، على النوم، لأن عطرها الخفيف الهادئ يساعد على الاسترخاء.

التأمل

يساعد التأمل قبل النوم على التخلص من كل توترات اليوم، ويساعد على تهدئة العقل وتجنب التفكير المفرط عند محاولة النوم.

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