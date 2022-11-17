يحتفل العالم باليوم العالمي للطلاب International Students' Day في 17 نوفمبر، وتم تحديد هذا اليوم رمز لمساهمة الطلبة ونضالهم في مقاومة الديكتاتورية والنازية والحروب الامبريالية من أجل العدالة والسلم والتضامن والحرية والتحرر من الاستعمار، وبمناسبة هذا اليوم سنتعرف في هذا المقال عن أجمل عبارات تشجيعية للطلاب:

عبارات تشجيعية في اليوم العالمي للطلاب 2022

نقدم لك عبارات تشجيعية في اليوم العالمي للطلاب 2022 لتحفيزهم على التقدم والإبداع، وأهمها:

في اليوم العالمي للطلاب يجب أن تعلم أن التركيز هو الأساس لكي تنجح في أي شيء في حياتك وخصوصاً الدراسة.

إذا لم تفشل في حياتك، فأنت لا تعمل بجد، كذلك هي الدراسة.

إن تنظيم العمل هو نصف العلم، والمثابرة والاجتهاد هو النصف الآخر.

إن الخوف من الفشل سيمنعك من تحقيق الطموحات والأهداف.

إن النجاح يتحقق عند القدر على تجاوز المحن والنظر إلى الأشياء بإيجابية.

إذا أردت أن تتغلب على الهزيمة يا عزيزي الطالب يجب عليك الانتصار.

ليس المهم الوصول إلى القمة، الأهم هو المُحافظة عليها.

عندما لا تجد الطريق المؤدي إلى التوفيق والنجاح سيكون عليك أن تبتكره.

من أسرار النجاح هو أن تواجه المصاعب والعقبات وأنت ثابت مثل الطير حينما تحل عليه العواصف.

وفقك لكل ما فيه الخير لك، أنار الله درب كل مجتهد، ولكل شيء تحبه.

عليك أن تؤمن بموهبتك يا عزيزي الطالب لتُحقق النجاح، ويجب أن تتمسك بها من أجل أن تتفوق.

يعتبر الفشل هو تلك الهزيمة المؤقتة التي يمكنك بعدها أن تخلق فرص النجاح الحقيقية، فثابر ولا تتوقف.

عبارات تحفيزية للطلاب الابتدائي

هذه ثمرة التفوق لا يوجد خطأ واحد فشكرًا لك يا طالبي المميز والمبدع.

طريقتك في الحل مميزة لقد سهلت علي التصحيح.

من الطبيعي أن تحصد الدرجة الكاملة لأنك طالب مميز وتهتم بدراستك وواجباتك.

من أفضل عبارات تحفيزية للطلاب الابتدائي، شكر وتقدير نتمنى لك عزيزي الطالب التوفيق في جميع المواد.

أشكرك "اسم الطالب" على اجتهادك.

وفقك الله وأتمنى لك مزيد من الخير والتفوق والنجاح

شكرًا لحلك الواجب بالكامل أنت تستحق كل ثناء.

جمل تحفيزية للمذاكرة

النجاح هو الحصول على ما تريد، والسعادة والفرح أن تريد ما تحصل عليه.

لننجح علينا أولاً أن نؤمن أنه بمقدرونا تحقيق النجاح والوصول إلى الأهداف.

لكل ناجح له أعداء فاستعذ بالله دوماً.

النجاح ليس دائماً هو وليد الأفكار الثورية، هناك الكثير ما يكون مفتاحه فكرة بسيطة جدًا.

في اليوم العالمي للطلاب 2022 تعلم أن الإخلاص في العمل سبعة أعشار النجاح.

فقط أولئك الذين يجرؤون على الفشل هم من يصلون إلى القمة في النهاية.

عزيزي الطالب، إذا لم تجد طريق للنجاح فعليك أن تبتكره.

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