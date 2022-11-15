عبارات تهنئة في عيد ميلاد مرت الأخ هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، يعتبر عيد الميلاد ذكرى سنوية جميلة، ويتم الاحتفال به في كل عام مع الأهل والأقارب والأصدقاء متمنين له التوفيق، الصحة، السعادة، النجاح في الأعوام القادمة من عمره بإذن الله.

من مثل مرت الأخ، هي الصديقة الوفية والحضن الدافىء وهي تستحق أجمل العبارات والكلمات والتهاني ومن أجمل عبارات تهنئة في عيد ميلاد مرت الأخ التي تدخل البهجة والسعادة إلى القلب:

عبارات تهنئة في عيد ميلاد مرت الأخ

مرت أخي... كل عيد وأنتي شمعة ببيتنا.

مرت أخي العيد ما بيحلى من دونك، كل عام وأنتِ بألف خير.

مرت أخي... كل عام وأنتِ بخير.

مرت أخي.. ربي يبعد عنكِ مواجع الدنيا ويرزقك فرحة من سابع سما.

عندي مرت أخ طيوبة وحبوبة وأحلا منها ما في.

مرت أخي، كل عام وأنتِ بألف خير، كل عام وأنتِ أختي، هالعيد وكل عيد إن شاء الله ما بشوف غير الفرح بعيونك.

عندي مرت أخ طيوبة وحبوبة وأحلا منها ما في، كل عام وأنتِ بألف خير.

مرت أخي... شايفة هالدنيا شو كبيرة الله يسعدك ويوفقك ويهنيكي قدها.

مرت أخي... كل عام والسعادة ما تفارقك والحزن ما يعرفلك طريق.

ستظل روحاً اختلفت بكل تفاصيلها عن البقية، روح أحبها كل يوم.. كل عام وأنتِ بألف خير يا مرت أخي.

مرت أخي.. كل عام والسعادة مرافقتك.

مرت أخي.. كل عام والسعادة تملىء قلبك.

مرت سنة بكل ما فيها وجاءت سنة أحلى ما فيها إنك لسا معانا يا مرت أخي الجميلة.

عبارات تقال في عيد الميلاد

عيد ميلادسعيد وكل سنة وأنت بخير.

كل سنة وأنت يا غالي أجمل أيام العمر، كل سنة وحبك في قلبي يكبر يا بعد عمري يزيد.

كل سنة وأنت رفيقي وصاحبي وأغلى البشر.

" اسم صاحب العيد ميلاد" أكتب لك هذه الرسالة لأنك تمثل الصوت العذب ورائحة الورد وضحكة الأمس والغد.

ربي يجعل أيامك أجمل الأيام وكل عيد ميلاد وأنت بخير.

كل سنة وأنت صاحبي ورفيقتي وأغلى البشر.

كل عام وإنت بألف ألف خير يا أعز إنسان في قلبي الصغير اليوم يوم ميلادك السعيد.

كل عام وأنت بخير وعيد ميلادك سعيد.

عيد ميلاد مرت أخي تويتر

في يوم ميلادها ربيّ لا تحرمهآ فرحتهآ وعافيتهآ وادم ابتسامتها، كل عام وسنينها أجمل.

اليوم ميلادها يا عسى عيونها الجميلة مـا تشوف إلا السعادة وعسى ضحكتها ما تفارق شفاتها وعسى الله يحفظها لي كل عام وانتي عيدي وفرحتي وكل سنيني حبيبتي اليوم يوم ميلادها، بتكبر سنة، يالله عسى عامها أسعد من إلى قبله،كل عام وأنتي بألف ألف خير.

لا شيء جميل كجمال يوم ميلادها، حكايه مختصره لجمال نوفمبر، صغيرتي..كل عام وانتي بخير.

ميلادها قصهّ يرويها الزمن يمضي الكثير وتبقين أنتِ أجملها كلُ عام وروحِك يحتويها الفرح كلُ عام وأنتِ أجمل حياة.

ابتسمَـت الدنيا لـ بدايةُ يوم ميلادها، سَتزيد عاماً ولـن يزيدها العُمر إلا جمـالاً، كل عام وإنتِ بخير والعمر،كله،يا مرت أخي الغالية.

تهنئة في عيد ميلاد زوجة اخي

كل عام وأنتِ صاحبة السعادة في حياتنا يا زوجة اخي، سأترك العالم كله وابقي بجانبك يا زوجة اخي، يا زوجة اخي عندما أضع يدي على قلبي أسمع دقات قلبي تعزف الحان احرف اسمك، كل سنة، وأنت محبوبتي، وأميرة قلبي، عام سعيد يا زوجة اخي الغالية.

كل عام وأنتِ بالف خير يا زوجة اخي الغالية.

نتمنى لكِ عام سعيد ملىء بالصحة والعافية والسعادة يا رب.

كل البشر يحسدوني عليكِ يا زوجة اخي ويتغامزون لبعضهم البعض، عندما يروني معك، من شدة حبي لك أخبر كل البشر عنكِ، فأصبحوا يتمنون أن يقتربوا منكِ، ويشعروا بهذا الحب الجميل، فجعل الله حياتي مزهرة بكِ، عام سعيد زوجة أخي .

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