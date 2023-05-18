أيام قليلة تفصلنا عن حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدلله الثاني على العروس رجوة آل سيف، وإذا كنت حريصاً على التعبير عن فرحتك لهم بكلمات مُعبرة وأسلوب خاص ومميز، تعرف معنا على أجمل عبارات تهنئة للعروس رجوة آل سيف قصيرة وراقية التي جمعناها لك في هذا المقال.

عبارات تهنئة للعروس رجوة آل سيف قصيرة وراقية

نقدم لك فيما يأتي أجمل عبارات تهنئة للعروس رجوة آل سيف قصيرة وراقية بمناسبة الزواج:

من أجمل عبارات تهنئة للعروس رجوة آل سيف قصيرة وراقية، رجوة مثل القمر اليوم هلّت.. كل عيون الناس على النبي صلّت.

عروستنا الحلوة رجوة اليوم ما فيه مثلك اثنين.. فرحك عندي فرحين.. يا حبيبة القلب.. يا زينة البنات.. يا أغلى من الرمش والعين.. ألف ألف مبارك الزواج.

يا عيوني افرحي معاها.. ويا قلبي زغرد وإياها.. اليوم الكل معاها.. يحتفل بزفافها وفرحها.

يا شبيهة القمر.. يا أرق من الزهر.. أهنيك بالفرح.. يا أغلى ناسي والبشر.

للعروسين "حسين ورجو" أحلى التهاني والتبريكات.. وأسمى الأماني.. بالسعادة والمودة.. وبحياة دايماً هنية.

مبارك يا رجوة يا قرة العين.. مبارك والله بأجمل تحية.. والمسك والطيب نقدّمه هدية.

لنوقد الشموع.. وننثر الورود.. وندق الدفوف.. احتفالاً بزفاف رجوة وحسين.

محتارة ما أدري كيف أبارك وأهنيك.. بالورد؟ أم بالقصائد؟ كل التهاني يا رجوة ما توفيك فرحة فؤادي بالغلا لك تزيد.

تهنّيتِ يا رجوة عسى عرسك مبارك.. هنّوك كل ربعك وأهلك وخلّانك.. عسى لك دايم الفرحة تلاقيها قبالك.. ويفرح لك كل من جالك وتعنّالك.

عروسنا الحلوة رجوة بارك الله لك وأتمم عليك فرحتك يا رب.

كلمة مبارك ما تكفي.. وكل المعاني ما توفي أعبر لك عن مدى هناي بزواجك يا الجميلة والغالية.

ألف هلا يا رجوة وألف مبرووك جعل الفرح والسعادة والهَنا قدامك كأنّك بدر في طلتك يوم زفافك حورية تلفت نظر من شافها.

عسى السعادة والفرح في حياتك تباريك والحظ يضحك لك على طول دنياك.

عسى السعادة والفرح في حياتك تباريك والحظ يضحك لك على طول دنياك. من عبارات تهنئة للعروس رجوة آل سيف قصيرة وراقية، يا طير طاير بالأجواء.. مَيِّل وغرّد بأحلى غناء.. لأحلى زوجين "حسين ورجوة" وَصِّلْ سلامي بنقاء.

من قلب يحبك ويغليك.. بأحلى ليالي العمر يهنّيك.. ويقول لك ألف ألف مبارك.

يجعلك سعيدة في دنيتك.. هديتي لك بسيطة في ليلتك.. إن شاء الله تكون هَنا في لبستك.. ويسعدك مع زوجك وعيلتك.

انشروا أغلى الروائح والبخور.. وانثروا ماء الزهر والعطور.. وافرشوا في دربها أحلى الزهور.. أقبلت من صوبكم بدر البدور.

مو فرحك أنتِ وبس هاليوم بالذات.. أحس كل العالم يعيش في عيد.. الورد وقلوب الحبايب والآهات.. والناس من فرحك وسعدك مساعيد.

عسى الفرح في دنيتك دايم الدوم.. وعسى الحزن لا طال طَوّل غيابه.. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.. ألف ألف مبارك.

بارك الله لكِ يا رجوة وبارك عليكِ يا حسين وجمع بينكما على خير.

لكِ ترقّ أحلى الكلمات والعبارات.. وتنبعث أصدق الدعوات.. ولكِ يهتف الفؤاد: زواج مبارك يا رجوة وبالرفاء والبنين.

يا طيور المحبة والفرح زوري رجوة وعن فرحتي لها خبريها وقولي لها مبارك عليها زواجها من ولي العهد الغالي.

رجوة آل سيف

ولدت رجوة آل سيف في 28 نيسان 1994 بالرياض، وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك يالولايات المتحدة الأمريكية، والدها من قبيلة سبيع، وهو رجل أعمال ومالك شركة السيف للمقاولات الهندسية المحدودة.

زغاريد ومهاهاة أردنية بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين ورجوة

عبارات تهنئة بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين