البوابة - عيد الفطر على الأبواب، والفرحة سوف تعمَ القلوب والبيوت بهذه المناسبة الدينية المباركة، ولا تكتمل فرحة العيد بدون الحلويات الشهية التي تسعد الجميع دون استثناء، المعمول من أهم العادات العربية والطقوس في الأعياد، والتي يتم فيها تقديم المعمول مع القهوة العربية، لذلك يكثر البحث عن طريقة عمل معمول عيد الفطر بالجوز.

معمول عيد الفطر بالجوز

مقادير معمول عيد الفطر بالجوز

6 غرامات خميرة

2 غرام باكينغ باودر

5 غرامات محلب

175 غرام ماء.

200 غرام طحين نوع فرخة

300 غرام سميد خشن

50 غرام طحين أبيض

60 غرام سكر أبيض

190 غرام سمن

50 غرام حليب بودرة

مقادير حشوة معمول بالجوز

380 غرام جوز

180 غرام سكر

90 ملل من الماء الورد

طريقة تحضيرمعمول عيد الفطر بالجوز