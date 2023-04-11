البوابة - عيد الفطر على الأبواب، والفرحة سوف تعمَ القلوب والبيوت بهذه المناسبة الدينية المباركة، ولا تكتمل فرحة العيد بدون الحلويات الشهية التي تسعد الجميع دون استثناء، المعمول من أهم العادات العربية والطقوس في الأعياد، والتي يتم فيها تقديم المعمول مع القهوة العربية، لذلك يكثر البحث عن طريقة عمل معمول عيد الفطر بالجوز.
معمول عيد الفطر بالجوز
مقادير معمول عيد الفطر بالجوز
- 6 غرامات خميرة
- 2 غرام باكينغ باودر
- 5 غرامات محلب
- 175 غرام ماء.
- 200 غرام طحين نوع فرخة
- 300 غرام سميد خشن
- 50 غرام طحين أبيض
- 60 غرام سكر أبيض
- 190 غرام سمن
- 50 غرام حليب بودرة
مقادير حشوة معمول بالجوز
- 380 غرام جوز
- 180 غرام سكر
- 90 ملل من الماء الورد
طريقة تحضيرمعمول عيد الفطر بالجوز
- أولاً يخلط في وعاء طحين من نوع فرخة الطحين الأبيض مع السكر والسميد.
- ثم تُضاف السمنة وتُفرك المقادير جيداً.
- ثم تُذوَب الخميرة والباكينغ باودر مع الماء وتُضاف إلى العجينة، وتُعجن جيداً لتتجانس المقادير.
- ثم تُترك العجينة لترتاح في البراد لمدة ساعتين.
- ثم يُطحن الجوز مع السكر ويُضاف ماء الورد.
- ثم يُقطَع العجين إلى كرات بحسب حجم قالب المعمول، تُجوَف الكرات وتُحشى بالجوز وتُغلق ثم تُكبس بالقالب لتأخذ شكل القالب.
- تُخرج من القالب وتُصف بصينية مدهونة بالسمنة.
- يُفضل أن تُخبز بفرن حام بدرجة حرارة 350 درجة من 8 إلى 10 دقائق لتُحمَر أو على درجة حرارة 220 لمدة 18 دقيقة.
- أخيراً، تُخرج من الفرن وتُبرَد، تُرشَ بالسكر البودرة حسب الرغبة، وكل عام وأنتم بخير.
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