يعيش الأهل أجمل لحظات حياتهم بعد تخرج أبنائهم من المدرسة والجامعة، وقد تكون مشاعر الأب مضاعفة عند تخرج ابنته، فالأب صاحب الصديق الأول لابنته، والحبيب الأخير، وهو قدوتها وهي ريحانة قلبه، وفيما يلي أجمل عبارات جميلة من الاب عن تخرج ابنته:

عبارات جميلة من الاب عن تخرج ابنته

ابنتي وحبيبتي الغالية لقد شهدت هذا اليوم الرائع وأنا فخور للغاية بك وبإنجازاتك. أتمنى لك مستقبلاً مشرقاً وحياة مليئة بالنجاح والسعادة.

يا غاليتي تخرجك هو دليل على العمل الجاد والإصرار، وأنا واثق أنك ستحققين الكثير في المستقبل.

غاليتي وابنتي، أنت فخر لي ولعائلتنا.

إلى ابنتي غاليتي الحبيبة، على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت نموك وتطورك بشكل مذهل.

أنا واثق أنك ستستمرين في تحقيق أهدافك والنجاحات التي حققتيها وترك بصمتك الجميلة في هذا العالم.

ابنتي حبيبتي، اليوم هو يوم الاحتفال بإنجازاتك. أنا لا أستطيع سوى أن أعبر لك عن فخري وسعادتي بك.

أتمنى لك يا ابنتي مستقبلاً رائعاً ومليئاً بالفرص والتحديات.

بكل فخر وبكل حب، أبارك لك تخرجك. أنت ليس فقط ابنتي، بل أيضًا صديقتي ومصدر إلهامي.

استمري في تحقيق أحلامك وتغيير العالم بإيجابية.

كما تبدأين مرحلة جديدة، فلتستمتعي بكل لحظة وتحققي أحلامك.

ابنتي العزيزة، في هذا اليوم الخاص، أريدك أن تعرفي أنك جعلتني أعتز بك كل يوم.

أنا ممتن لجميع الأوقات الجميلة التي قضيناها معاً، وأتطلع إلى مستقبل مشرق لك مليء بالفرص والسعادة.

تخرجك يا غاليتي وحبيبتي يُظهر للعالم مدى قوتك وإرادتك. كنت دائمًا تستحقين الأفضل، وأنا واثق أنك ستحققين الكثير في حياتك.

غاليتي وأبنتي وحبيبتي لقد رأيتك تنموين وتتحولين إلى امرأة مذهلة.

من أجمل عبارات جميلة من الاب عن تخرج ابنته أنا مفتخر بك وبما أصبحتي عليه اليوم.

احتضني هذا الإنجاز واعلمي أني سأكون دائمًا هنا لدعمك ومساندتك.

كلمات جميلة عن تخرج ابنتي

نسرد لكم باقة من أجمل كلمات جميلة عن تخرج ابنتي:

كم أنا سعيدة وفرحة وفخورة بك في هذه المناسبة الخاصة وهي تخرجك المبهر.

من أجمل كلمات جميلة عن تخرج ابنتي كتب أب في يوم تخرج ابنته: ألف مبارك التخرّج، أيا فرحة عمري وروحي، الإنجاز ليس لكِ وحدك، الإنجاز فرحة لقلبي وقلب أمك واخوتك، شكرًا لكِ يا روحي، ومبارك علينا التخرج.

أنت تستحقين أكبر الثناء وأطيب الأمنيات في المستقبل.

لقد رأيتك تكبرين يا غاليتي وتتحولين إلى شابة مذهلة، مليئة بالعقل والجمال والمحبة والأخلاق.

لقد كنت دائمًا ملهمة بنجاحاتك وتفانيك في العمل الشاق.

في يوم تخرجك يا غاليتي هو يوم فرحة وابتهاج بما حققته.

أتذكر يا غاليتي كيف بدأت رحلتك التعليمية وكم تعبتي لتتجاوزي التحديات والصعاب.

أنت الآن تخرجين يا حبيبتي وتبدأين فصلاً جديدًا في حياتك، وأنا واثقة من أنك ستحققين أعظم الإنجازات وتتحقق أحلامك.

أنا فخورة جداً بك وسعيدة لأني شاهدت نموك وتطورك.

حبيبتي ومدللتي وعزيزتي ابنتي الغالية، أنا فخورة جدًا بك وبما حققته من نجاحات في حياتك الأكاديمية.

في يوم تخرجك يعتبر نتاج سنواتٍ من العمل الجاد والتفاني.

أتمنى لك مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالتحقيقات والإنجازات الرائعة.

أحبك جداً وأفتخر بك بشدة يا غاليتي.

تحرقني يا غاليتي دموع الفرح، ولكنّها تسعدني، من أعماق قلبي، ومن شدّة فرحتي بنجاحك، أقدّم لكي أجمل كلمات التهنئة، فألف مبروك من صميم قلبي، يا فرحة عمري بتخرّجك.

أبنتي العزيزة والغالية، في يوم تخرجك يمثل النجاح الذي حققته في حياتك الأكاديمية ويعكس تفوقك ومثابرتك.

أنت تستحق يا حبيبتي كل التهاني والثناء على جهودك المتواصلة.

أتمنى لك يا غاليتي مستقبلًا مشرقًا ومليئًا بالفرص والتحقيقات الجديدة.

أنا فخورة بك بشكل لا يوصف يا حبيبتي.

أبارك لكي فيها هذا النجاح العظيم، وأقول لكي: كوني على ثقة أنَّ هذا النجاح لا يحققه إلَّا أصحاب الإرادة الصلبة، وأنتِ يا حلوتي واحدة منهم دون شك، فألف مبارك لكِ.

تهنئة تخرج بنتي من الثانوية

تهنئة تخرج بنتي من الثانوية مبارك تخرجك يا غاليتي ويا ابنتي إلى مستقبل زاهر زاخر بالتوفيق والسعادة والرفاه ان شاء الله.

بدأت بالأفق نجوم الافراح تتطاير معلنة بدا مراسم التخرج يومنا جميل بحمد الله تخرج ابنتي مبارك تخرجك ادعوا الله ن يتمم عليك افراحك على خير.

ما شاء الله لا قوة الا بالله تخرج ابنتي الغالية “الاسم” من الجامعة جعله الله علما نافعا لك في دينك ودنياك مبارك لنا جميعا.

ألف ألف مبروك التخرج فرحة الإنجاز لها لذتها اليوم تتوج ابنتي “الاسم” تاج التخرج من الجامعة مبارك لك ولوالدك هذا الإنجاز.

ابنتي الجميلة ةالرائعة أنتِ مصدر فخري وإعتزازي، ها أنت اليوم هنا، وقد إنقضت جميع الصعاب تفتخرين بنفسك، ويفتخر الجميع بك ولكنني أنا الأكثر فخرا وفرحا وسعادة سعيدة سعيدة سعيدة بك جدا للحد الذي لا يوصف مبروك تخرجك يا حبيبتي.

قرة عيني وحياتي ابنتي الغاليه درتي وجوهرتي الف مبروك التخرج حقا تعبتي ونلتي اللهم لك الحمد والشكر، وعقبال الدكتوراة ان شاءالله.

شعر تخرج قصير

اليوم يا أجمل حضور * * * من بعد عدة شهور

نعيش حفلة تخرج* * * وهذا أجمل شعور

طيف السعادة يجول * * * ونبضنا اليوم يقول

الله لا يغير علينا * * * عسى الفرحة تدوم

هنا عشنا وربينا * * * هنا ضحكنا وبكينا

عيال ذكرة وعبرة * * * واصدق الود فينا

بأعلى صوتنا وصدانا * * * باسم صفانا وهنانا

باسم السنين اللي راحت * * * والله ماننسى سرانا

يافصلنا ياجميل * * * صعب نلقى بديل

احنا نحبك ولكن * * * حان وقت الرحيل

مابقى كثر اللي راح * * * من زرع يحصى الصباح

وآخر كلام نقول * * * ادعوا لنا بالنجاح

عبارات عن تخرج بنتي من الابتدائي تويتر

عندما أنهيت دراستي الابتدائية رفعت رأسي عالياً إلى السماء يا له من إنجاز عظيم حققته، أنت جميلة وناجحة ورائعة.

إلى الطفل الجميل العسل، مبروك تخرجه من المدرسة الابتدائية، أسأل الله أن يوفقك ويساعدك بعلمك.

أقدم لكم أجمل الورد فرحة العائلة كلها، ألف مبروك إكمال المرحلة الابتدائية بعد التخرج وفرحة كبيرة.

ثم أسأل الله لك التوفيق والتوفيق يا بني.

عبارات من الأم لابنتها في التخرج تويتر

لا تنسي أبدًا مقدار العمل الذي وضعتيه لتصلي إلى هنا. أنا ممتنة لك على الجهد والتفاني الذي أظهرته في دراستك.

عندما نشاهد أطفالنا يتحققون أحلامهم، يكون ذلك هو أعظم إنجاز بالنسبة للوالدين. أنت تحققين حلمي، وأنا ممتنة للغاية.

تخرجك ليس نهاية الطريق، بل بداية لرحلة جديدة. أنا متأكدة بأنك ستستمرين في التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات.

تذكري دائمًا أنك تمتلكين القوة والقدرة على تحقيق كل ما تطمحين إليه. أنا مؤمنة بك وبقدراتك، وأنا هنا لدعمك في كل مرحلة من مراحل حياتك.

أتمنى لك حياة رائعة مليئة بالسعادة والنجاح. أنت تستحقين كل الخير، وأنا متأكدة أنك ستحققين الكثير في هذه الحياة.

أنا فخورة جدًا بك وبإنجازك الرائع. تخرجك هو إنجاز كبير ولحظة تستحقين فيها كل التهاني.

أتذكر يومًا كنت طفلة صغيرة، واليوم تصبحين خريجة متميزة. أنا متأكدة أن لديك مستقبل مشرق وأنت تستحقين كل النجاح.

على مر السنين، رأيتك تنموين وتتحولين إلى شابة مثقفة وجادة في تحقيق أهدافك. أنا واثقة بأنك ستحققين المزيد من النجاحات في المستقبل.

لا يمكنني وصف فرحتي برؤيتك ترتدين الجامعية وتستعد لبداية فصل جديد في حياتك. أتمنى لك مستقبلًا مليئًا بالسعادة والتحقيقات.

ابنتي الغالية والعزيزة، أنت دائمًا الفخر والسعادة بالنسبة لي. أدعو أن يكون هذا التخرج بداية لمرحلة مثمرة ومليئة بالنجاحات والتحديات التي ستتجاوزينها بكل قوة وإصرار.

تهنئة اب لابنتة بمناسبة التخرج تويتر