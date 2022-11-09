عبارات عن الحب قصيرة وأجمل ما قيل عن الحب

الحب الحقيقي من أجمل الأشياء التي خلقها الله عز وجل في قلوب البشر، فالحب الصافي النابع من القلب ينتج عنه كل شيء جميل في هذه الحياة، وإذا كنت من الذين وضع الله الحب في قلوبهم تجاه شخص ما، فبالتأكيد أنت تبحث عن عبارات عن الحب قصيرة تهدي بها من تحب، وتعبر بها له عن مدى حيك وتعلقك الشديد به، تابعنا في هذا المقال ستجد كل ما يقال عن الحب في عبارات قصيرة مختصرة تفي بالمعنى الذي تود إيصاله لحبيبك.

عبارات حب قصيرة

قيل الكثير والكثير من عبارات حب قصيرة تجذب القلوب وتوهج الحب، فالحب من الأشياء التي لا تود أن تنهيها أبدًا مهما طال الزمان، فمهما قيل فيه أو عنه لن تستطيع أن تفيه حقه، والآن مع عبارات جميلة عن الحب قصيرة:

أتمنى أن أكون كل شيء بالنسبة لك، لا أريد أن أكون حبيبك فقط، بل أريد أن أكون كل حياتك.

أريد ان أكون النفس الخارج منك، والكلمة التي بين شفتيك، وهي من أجمل عبارات عن الحب قصيرة.

أود أن أكون أجمل ما في حياتك، تبتسم عندما تراني وتبتسم أكثر عندما تتذكرني.

أكثر ما أتمناه في هذه الدنيا هي أنت، ولا أريد شيء سوى أن أكون بجانبك في الحياة وعند الممات.

قيل قديمًا أن شخص واحد صادق يحبك تكسبه أفضل من مليون شخص زائف حولك، وأتمنى أن أكون أنا هذا الشخص.

ليس الشخص المهم من تشعر أنه بجانبك، ولكن الشخص المهم هو من تفتقده عند غيابه، هذا هو الحب الحقيقي.

الحب هو سهر الليل ترقبًا للنجوم تأملًا في ظلام الليل، متذكرًا للحبيب.

حين تتكلم العاطفة، يصمت كل شيء، وهي من أجمل عبارات قصيرة عن الحب والرومانسية قيلت على لسان العاشقين.

الحب في قلب المحبوب مرض لا شفاء منه.

القلب المملوء بالحب الحقيقي، هو قلب أبيض لا تشوبه شائبة.

عبارات في حب الحبيب

الحب لغة لا يفهمها سوى العاشقين، فهو لغة شعرية بين العاشقين والمحبين، يفهم المحبون بعضهم البعض بالنظرات دون الحاجه للكلام، وفي السطور القادمة سوف أسرد لكم مجموعة من عبارات عن الحب قصيرة، إذا كنت من المحبين ستفهم معناها جيدًا، ومن أفضل ما قيل في الحب ما يلي:

يقول شكسبير عندما تتحدث عن الحب تحدث بصوتٍ منخفض، فالحب لغته الهمس.

الحب هو أن تكون محبوبك ولست ذاتك.

يقول كامل الشناوي الحب جحيم يطاق والحياة بدون حب نعيم لا يطاق.

من الممكن أن تصبح الصداقة حب، ولكن من المستحيل أن يصبح الحب صداقة.

يقول سيمون دي برافو كلمات قصيرة عن الحب حيث قال الحب تجربة حية لا يعرفها سوى من عانى منها.

الحب في حد ذاته سلطان على الجميع، ولا أحد يتحكم به مهما كان.

لحب كالنار من السهل جدًا أن توقدها ولكن من المستحيل أن تستطيع اخمادها.

الحب لعبة إما أن يكسب طرفاها أو يخسران معًا.

يقول بيرون الحب جزء من الرجل، ولكنة المرأة بأكملها.

جان جاك روسو يقول أن الرجل يحب ليسعد بالحياة وتحيا المرأة لتسعد بالحب.

يولد الحب بكلمة ولكنه لا ينتهي أبدًا بكلمة.

الحب لا يقتلك وبكنه بجعلك معلق بين الحياة والموت، لا تستطيع أن تحيا حياة طبيعية ولا يدركك الموت الآن.

يقول جيالدي أحد فلاسفة الحب، الشباب يتمنون الحب أولاُ، ولكنهم سيأتي عليهم اليوم الذي سيتمنون فيه الصحة قبل كل شيء.

يريد الرجل أن يكون أول من يدخل قلب المرأة، وتتمنى المرأة أن تكون آخر من يدخل قلب الرجل.

من يحب بحق يحب للأبد.

أجمل خطابات الحب تلك التي لا نكتبها بأيدينا ولا ننطقها بلساننا ولكنها تظل عالقة في عقولنا وقلوبنا.

الحب يضعف رقة المرأة، ويضاعف من رقة الرجل.

مقولات قصيرة في حب الزوج

قيل الكثير من عبارات عن الحب قصيرة في حق الزوج فهو الرفيق في رحلة الحياة، وهو الشخص الذي تجمعني به الكثير من الذكريات والأحداث الجميلة، والتي لا يمكن نسيانها مهما مر عليها من الزمن، وفي هذا الوقت عليكِ عزيزتي الزوجة أن تهديه بعض من عبارات الحب القصيرة للزوج، فهي بمثابة تعبير صغير عن مدى حبكِ له، وتقديركِ الداخلي لما يقوم به زوجكِ، فهو يعمل من أجل أن تحيي حياة سعيدة، ومن أجل أن يلبي لكِ كل احتياجاتكِ، والآن مع مقولات عن الحب قصيرة تستطيعين إهدائها له بين الحين والآخر، ومن أجمل عبارات قصيرة عن الحب والرومانسية ما يلي:

أحب سهر الليل معك، فأنا القمر وأنت السماء التي أسبح فيها.

لا شيء يضاهي حبي لك.

أنت كل شيء في هذه الحياة.

زوجي العزيز لولا أن جعلك الله سببا لي، لما صرت أم.

أطلب من الله في كل صلاة أن ترافقني في حياتي وترافقني في جنتي.

أحبك من كل قلبي زوجي العزيز، ومن أملأ قلبي بحبه سواك.

أجمل ما قيل في الحب

من أجمل عبارات الحب والغزل تلك العبارات والجمل التي قالها كبار الفلاسفة وكبار الشعراء، ومن أجمل عبارات عن الحب قصيرة قيلت في زماننا وفي غير زماننا ما يلي:

الحب والغيرة وجهان لعملة واحدة، الغيرة هي الوجه المظلم لهذه العملة.

الحب من أعظم الآلام التي يمر بها الإنسان طوال حياته.

تبدأ في تفقد قلبك ومعرفة حقيقته حينما تفشل في أن تحب.

الفعل أقوى من الكلام في الحب.

الابتسامة تنعش الحب والدموع تروي مآسيه.

الحب هلوسة العاشقين.

الحب والزمن يمضيان معًا.

الحب من أول نظرة من أنواع الحب ولكنه ليس أقواها.

الحب والحرب ندخلهما بإرادتنا ولكن لا نتركهما عندما نريد، فقط نتركهما عندما نستطيع.

الحب بقسوة ما هو إلا كره برفق.

الندم للعاشقين والأسف لغير المحبين.

الحب يولد في الوحدة والكره يولد بين الناس.

القلب هو المسؤول عن الحب والعقل هو المسؤول عن الكره، والاثنين مسؤولين عن الجنون.

من الجميل أن تحِب، ولكن الأجمل أن تحَب.

ميلاد الحب هو قتل للعقل.

بالحب لا ندرك العقلانية، ولو بالعقل فلا ندرك الحب.

تنمو بذور الحب بطيئًا ولكن نجني ثمارها سريعًا.

عبارات في حب الأم

يوجد عبارات جميلة وقصيرة عن الحب كثيرة، ويوجد العديد من كلام عن الحب الحقيقي قصير، ولكن لا يوجد في الدنيا حب يضاهي حب الأم لابنها، لذلك كان يجب علينا أن نذكرها بالعديد من كلمات الحب التي مهما قيل فيها لن يوفيها جزء من حقها علينا، فكل أم ضحت بكل حياتها من أجل أولادها، وهي من الفطرة التي وضعها الله بقلبها، ولعل من أجمل عبارات عن الحب قصيرة التي قيلت في حب الأم ما يلي:

أمي مهما قولت لكِ لن أستطيع أن أصف قلبكِ.

حب الأم من أسمى معاني الحب، فهو حب صافٍ لا يشوبه شائبة.

تعلمت منكِ الحب، وكيف يكون الحب بكبرياء.

أمي حملتني في بطنكِ تسعة أشهر، حتى كبرت وأصبحت طفلاًَ، وستحملينني في الدنيا حتى مماتي، فانا أعيش بدعائكِ.

لا أتحمل الحياة بدنوك يا أمي فهي قاسية جدًا، وأنتِ من تهونينها علي.

أمي أنتِ الوحيدة التي تستحقي الحب الأبدي وليس سواكِ.

في زمن الغربة الإجباري الذي نعيشه الآن، لا غيركِ ملجأ لي.

أمي لا طعام يشبه طعامك، ولا رائحة تشبه رائحة طعامكِ.

حب أمي لي هو الحب الصافي النقي الذي لا يضاهيه أي شيء في هذا الكون.

عبارات قصيرة في حب الأب

أبي هو الشخص الوحيد الذي لا يهمه شيء في هذا الكون سوى أن أكون بخير، فهل يستحق سوى الحب، وقد كتبت مقالات عن الحب قصيرة كثيرًا في حق الأب، فهو الشخص الوحيد الذي يمنحنا دفئه وحنانه في هذ الوجود دون أي مقابل، والآن مع كلمات حب قصيرة جدًا قيلت للأب ، فإذا كنت تبحث عن عبارات عن الحب قصيرة فأنت في المكان الصحيح، ففي هذا المقال وبين هذه السطور نعرض لك عبارات جميلة جدا ومؤثرة، ومن أجمل هذه العبارات ما قيل في حق الأب، ومن أفضلها ما يلي:

أبي هو الشخص الوحيد الذي يشعرني بدفء ذراعيه.

حضورك يا أبي يمنحني الأمان المطلق.

كلما سرت في ظلك، كلما وصلت أسرع للقمة بلا منافس أو منازع.

كلما كنت بجانبي زاد اماني في هذا العالم الموحش الذي يضج بالنفاق والزيف.

أنت الحقيقة في هذا العالم يأبي.

لا يستطيع أحد أن يهمش حضورك يأبي فوجودك جانبي بالدنيا ومن فيها.

أجمل ما قيل في حب الأخوة

حب الأخوات من الحب الصافي بلا منازع، فعندما ينشأ مستقيم من الصغر ظل كذلك إلى النهاية، وقد قيل عبارات عن الحب قصيرة وقوية جدًا في حق الأخوة، ومن أجمل العبارات ما يلي:

أخي وكفى.

أخواتي هم أمي الثانية، فرائحتهم تبعث الراحة في نفوس الآخرين.

من غير أختي يعطيني إحساس الدفء الذي تعطيني إياه أمي.

الأخت هي الرفيقة في الليل، ففيه تعلو الضحكات وتزداد الآهات، وفي كلاهما هي الرفيقة في الدرب.

الأخ هو الكتف الذي نتكئ عليه كلما أردنا الحصول على السند والأمان.

لقد وهبنا القدر أخواتنا ليكونوا لنا أجمل الهدايا التي أعطاها لنا.

الأخوة هم الذكريات التي يصنعها القدر في ذاكراتنا.

كلمات في حب القهوة

القهوة رمز من رموز الحب، بل هي المنقذ الوحيد لك عندما يحدث مالا نريده، فهي ملاذنا من قسوة الدنيا وقسوة الأشخاص، وهي أيضًا ملتجأنا في أفراحنا، فهي تشاركنا أفراحنا وأحزاننا، وقيل عبارات عن القهوة والحب كثيرًا، سع في أنفسنا الأمل وتبعد عنا ضجيج الحياة، ومنها:

القهوة هي ملاذي عندما تغلق الطرق أمامي، لا أجد منفذ أفضل منها.

القهوة صنعت خصيصُا لتحسين المزاج، فلا أصبح شيء مثلها يصنع المزاج المعتدل.

كوب من القهوة كل صباح كافٍ لبداية جميلة ليومك.

القهوة صديقك في الوحدة ورفيقك في الجمع.

القهوة مزاج للعاشقين، فالعلاقة وطيدة بين الحب والقهوة.

أعشقك لأنك تشبه قهوتي كثيرًا سمراء وناعمة وتحسن مزاجي.

أصبحت أشرب قهوتي باردة من أجلك.

رائحة البن تزهر الحب وتشعله في القلوب.

القهوة هي أجمل شيء يمكن للإنسان أن بتعلق به.

في نهاية مقال عبارات عن الحب قصيرة، نود أن نقول لكم أن الإنسان لا يقدر على الحب ولا يستطيع أن يحب أي شخص إلا إذا استطاع أن يحب ذاته أولًا، فالحب نابع من القلب وليس من الخارج، فعليك أن تحب نفسك وذاتك حتى تستطيع أن تمارس مع من حولك، ويجب ان تحب نفسك وتقدر ذاتك حتى يقدرها من هم حولك.