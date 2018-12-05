للمخطوبين: أجمل عبارات الحب والغزل

الحب والغزل مكملان لبعضهما البعض

الحب والغزل مكملان لبعضهما البعض في كثير من الأمور، الغزل هو فنّ من فنون الأدب، ويعني التّغنّي بجمال المحبوبة ووصف مفاتنها، وإظهار كلّ الصّفات التي تتمتّع بها، وهو يشير دائماً إلى مقدار الحبّ والوله لمن نحبّ، فترى من يحبّ يتغزّل بحبيبته ابتداءً بصفاتها الرّوحانيّة وانتهاءً بصفاتها الجسديّة

وفي هذا المقال جمعنا لكم أجمل عبارات الحب والغزل يمكنك إرسالها لحبيبك أو خطيبك على الواتس آب:

1- أغار عليكِ من أحلامي، مِن لهفتي واشتياقي، ومن خفقات قلبي.

2- علّمتني بالشّوق وعرّفتني بالحبّ وكرّهتني بثلاثة: غيابك، وبعدك، وفرقاك.

3- أتمنّى أن أكون نجمة سماك، همسة شفاك، شمعة مساك، بس تبقى معايا وأنا معاك.

4- أبحث في قلوب البشر واسأل أيّام العمر، وإن لقيت مثل حبّي لك العذر.

5- واحشني وارتاح لك وأن غبت أشتاقلك، تستاهل الحب كلّه والحب يستاهلك.

6- يا أوّل قلب أُحبّه وآخر قلب أنا أهواه، يا أطهر وجه في الدّنيا، وأطيب ما رأت عيني، المعزّة حنين، الحنين حبّ، الحبّ حياة، الحياة قلب، القلب أنتَ.

7- حبيبتي لا أجد لِوصفها كلاماً، فلِمثل جمَالها خُلق الغَرام.

8- أحبّك وأرسلّك أحلى صباح، يا كُلّ العمر وسنيني، من عشقتك وأنا مرتاح.

9- أهنئ قلبي بحبّك وصبر عيني في بعدك وأقول أنّك نورعيني يجعل روحي فدى قلبك.

10- أمات الحبّ عشّاقاً وحبّك أنتَ أحياني، ولو خيّرت في وطن لقلت هواك أوطاني.

11- غلاك لا صورة ولا حرف مكتوب، غلاك عسل بوسط القلب مصبوب.

12- مهما العمر يجري ميلادي أو هجري سأظلّ أحبّك يا عمري، ومهما العيون تنام يبقى القلب سهران، ومهما البعد طال يبقى الغالي عالبال.

13- إليكِ يا مَن أرى صورتك في كلّ مكان في كتبي، في أحلامي، في صحوتي، إليك يا مَن يرتعش كياني من شدّة حبّي.

14- أرغب أن أرسل لك رسائل غزل، فيها كلام عسل، بسّ خايف تدوب فى العسل، وتنسى الّي رَسل.

15- أروع القلوب قلبك، وأجمل الكلام همسك، وأحلى ما في حياتي حبّك.

16- عزيز وغالي مهما المسافة أبعدتنا، إن كنت ناسي لا تنسى لحظة جمعتنا.

17- قتل الورد نفسه حسداً منك، وألقى دماه في وجنتَيك.

18- ردّدي حروف الهوى فَكِلانا في هواهُ معذّبٌ مقتولُ، لا تَقولي سَينتهي فهو اختيار وقدرٌ فلن يَردّهُ المستحيلُ.

19- لو أعلم أنّ الحلم يجمعنا، لأغمضت جفني طول الدّهر.

20- بكت السّماء فسقطت دمعتان، فأنبتت الأرض زهرتان، بسمتك، ووجهك الفتّان.

21- رأيت بها بدراً على الأرض ماشياً، ولم أرَ بدراً قطّ يمشي على الأرض.

22- أنت ماضٍ وفي يديك فؤادي، ردّ قلبي وحيث ما شئت فامضِ.

23- يا حروف الشّعر روحي عانقيه، وأنثري فوقه ورود وعطّريه، وبلّغيه إنّي أعزّه بلغيه.

24- دعني أتغلغل في أعماق حياتك، وأعيش على صوتك ودفء نغماتك، وأدرس سحر نظراتك، يا من أذَبتني بروعة جمالك، فأنا عشقت لحظة صمتك ورِقّة حوارك، يا من كان تاريخ ميلادي يوم لقائك.

25- كـلّ يومٍ يصيرُ وَجهكِ جزءاً من حياتي، ويُصبحُ العُمرُ أَخصَب.

26- ثلاثة تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك، وصوتك، ورسائلك فلا تحرمني منها رجاءً.

27- مهما تغيب أشتاق لك، ومهما تصدّ أحتاج لك، أنتَ ياعمري دنيتي مهما حصل عاذرك.

28- رسمتِ عينيكِ على أوراقي بقلم الرّصاص، رسمتهما بكلّ أشواقي وبكلّ إخلاص، عيناك الّلتان تخترقان صدري كالرّصاص.

29- رسالة منك تفرحني، وسماع صوتك يريّحني، لكن نظرة منك تسوى كلّ عمري.

30- في يدي الواحدة خمس أصابع، أراها متساويةً جميعاً بالخشوع حينما تلامس يديك.

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