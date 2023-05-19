وُلد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر ربيع الأول وقيل في العاشر وقيل في الثاني عشر، في مكة وكان ذلك عام الفيل، وقيل بعد عام الفيل بسنوات، وقد توفيّ والده وهو في بطن أمّه، وقيل إنّه توفّي بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، ولكنّ المشهور أنّ أبوه توفّي قبل ولادته.

وفي حبّ الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم وهي سُنّة مغروسة في قلوب المسلمين وعقولهم، فيما يلي أجمل عبارات عن حبّ الصلاة على النبي:

عبارات عن حبّ الصلاة على النبي يوم الجمعة

حبّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم هو حبّ أبدي ومغروس في القلب قبل الرّوح، وهو حبّ قائمٌ على تعظيم شأن النبي وعلو منزلته.

من عبارات عن حبّ الصلاة على النبي يوم الجمعة، حبّ النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الصلاة عليه كل دقيقة ولحظة وساعة، فحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حبٌ صادقٌ نابعٌ من القلب والحنايا، حبٌ طاهرٌ نقي لا يعكر صفوه شيء.

حب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكرار ذلك، هو سبب لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لنا وسبب لهداية القلب وتثبيت القدم على الصراط.

حب الصلاة على النبي هو حبٌ فطري نابع من القلوب المؤمنة المتشوّقة لشفاعته ورؤية صورته يوم القيامة.

حب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم وأرقى أنواع الحب، فعلينا ألا نغفل أو ننسى عن هذا الحب العظيم، وأن نذكّر أنفسنا وأبنائنا وأزواجنا بهذه الصلاة وفضلها وأهميتها.

حب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو كنزٌ لا يفنى أبداً وخزائنٌ من الحسنات لا تزول ولا تُنسى، فبكل صلاة تصليها يرفع الله درجاتك ويغفر سيئاتك.

عبارات عن الصلاة على النبي تويتر

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليما، اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد ﷺ

في #الصلاة_على_النبي_ﷺ مضاعفة أجر المصلي عليه ورجاء إجابة دعائه وسبب لحصول البركة ودوام محبته ﷺ وزيادتها وتضاعفها وسبب هداية العبد وحياة قلبه فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولا شگ في شيء مما جاء به.

قال ﷺ: أكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة و #يوم_الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ.

استنزلوا الرحمات،واستمطروا البركات،وتعرّضوا للنفحات،بالصلاة والسلام على سيد البريات ﷺ

محبة الرسول ﷺ ليست كلمات تردد بل هي عقيدة وسلوك تعني طاعته ﷺ فيما أمر وتصديقه فيما أخبر .

كثرة الصلاة على النبي ﷺ تستلزم كثرة ورود ذكره على القلب فيزداد بذلك الرجل إيماناً بالرسول ﷺ ومحبة له وتمسكاً بهديه وسنته.

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: من صلَّى عليَّ صلاةً صلّى الله عليه بها عشراً

إن الصلاه على النبي تجارة فأظفر بها تنجو من الدركات صلِّ عليه بكل يوم و أستزد حتى تفوز بمثلها عشرات.

عبارات عن يوم الجمعة

فضل سورة الكهف يوم الجمعة