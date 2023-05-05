عبارات عن خسوف القمر، هذا ما يكثر البحث عنه اليوم الجمعة 5 مايو 2023، والتي تكون فيها الأرض موعدة بأن ترى خسوفًا للقمر، وهي من الظواهر الطبيعية التي لا تحدث كل يوم، وسنعرّفكم في هذا المقال بعض العبارات والأدعية عن خسوف القمر.

عبارات عن خسوف القمر

فيما يأتي أجمل عبارات عن خسوف القمر:

خسوف القمر يعتبر هو من الظواهر الفلكية التي حار الناس بها حتّى ظهر العلم الحديث ووجد لها تفسيرًا مقنعًا.

من عبارات عن خسوف القمر 2023، لقد بقي الخسوف محلّ جدل وخلاف كبير بين الناس وبين العلماء حتّى بداية التسعينيات من القرن 21 حيث لم تعد الأساطير تشبع حاجة الناس للمعرفة.

يحدث الخسوف في منتصف الشهر القمري، ولا تطول مدته أكثر من ساعة و 40 دقيقة على الأكثر.

أدعية عن خسوف القمر

اللهم يا رب إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين يا قاضى الحاجات ويا مجيب الدعوات.

اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرُكَ ونتوب إليك فلولا أنت ما تبنا إليك.

يا الله غفرانك يا الله.

سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلُ في فلكِ يسبحون يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق شُكرك.

سبب خسوف القمر

يبدأ القمر بدخول منطقة شبه ظل الأرض penumbra ويبدأ ضوء القمر بالخفوت دون أن يخسف "خسوف شبه الظل بالمصطلح الفلكي"، ومنطقة شبه الظل التي ينحجب فيها بعض ضوء الشمس عن القمر بسبب الأرض.

وثم يبدأ القمر بدخول منطقة ظل الأرض "umbra" ويبدأ الخسوف الجزئي للقمر ومنطقة ظل الأرض هي المنطقة التي تنحجب فيها الشمس كاملة بسبب الأرض.

عبارات عن كسوف الشمس