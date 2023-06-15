في 21 يونيو/ حزيران من كل عام يصادف عيد الأب Father’s Day السند والأمان وهي مناسبة خاصة جدًا يقدرها الأبناء والأمهات ومن أجل إلقاء الضوء على مكانة الأب في حياة الزوجة والأبناء، وتقديراً له في توفير إحتياجات منزله، وتوفير حياة كريمة لهم، فما هي أجمل عبارات عن عيد الأب 2023؟

عبارات عن عيد الأب 2023

فيما يلي أجمل عبارات عن عيد الأب 2023 نتمنى أن تستفيدوا منها:

أبي أنت السند والأمان، أحبك جداً.

أبي ريحانة قلبي.

خلق الله الأمان في قلوب الآباء جميعًا.

اللهم اجعل آباءنا في ضمانك وأمانك وإحسانك .

أبي أنت سندي ومسندي وإتكائي وقوتي، اللهم لا تحني له ظهراً.

دُمْت عزيزي وعِزّي و عِزَتي فأنت حبيبي الأول، وعيني الثالثة، وملجأي بعد الله، طاب بك العُمر و طبت لي عُمراً يا أبي.

ظلُّ السعادةِ في ظلالِ حنانهِ هذا أبي، هذا الحبيبُ الأوّلُ.

يا منارتي حين أضيع … يا أبي الغالي.

ازرعني بذورًا للربيع أو فكرةً لخير صنيع لأنه تبدو الأشياء مختلفة دائماً مع الأب.

الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام،وجعل الأب أوسط أبواب الجنة، وجعل رضاه من رضاه، وبره من أحب الأعمال إليه، وجعل دعاءه لولده مستجاب،وعقوقه من أكبر الكبائر،وكذلك هي الأم.

الوالدان جنة الله في أرضه.

طبت لي عمرًا يا أبي.

أبي.. أنت أماني ومسندي ومامني.

أبي هو الأفضل دائماً.

كلام عن يوم الأب العالمي تويتر

وراء كل جميل أبي.

في يوم الأب العالمي 2023 كل عامٍ وأنتَ من يصنع لأبنائه هذا العالم الجميل

شكرًا يا أبي لأنك ترعاني حتى أكبر.

أنت يا أبي الذي أُباهي العالم فيه أنك والدي.

متى يوم الأب العالمي 2023؟

عيد الأب في يحتفل العالم في عيد الأب 21 يونيو/ حزيران من كل عام، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية يحتفلون في عيد الأب 18 يونيو/حزيران.

كلمات لزوجي في عيد الأب

زوجي انت أغلى هدية عندي، كل عام وانت بخير.

حاشاه أن يكون لك يوم فكل الأيام لك يا زوجي الغالي والبر موصول إليك أنت الخير ومنك الخير يا أبي .

أبي الغالي دمت سعادة لا نهاية لها.

أبي أنت فرحاً لا ينجلي كل عامٍ وانت السند، لو أمطرتْ ذهباً منْ بعدِ ما ذهبا، لا شيء يعدلُ في هذا الوجودِ أباه.

كلام عن الأب السند

أبي وصديقي ورفيقي في كل شيء كل ما لي، أحبك من أعماق قلبي بدونك لم أكن لأصل لتلك المرحلة من حياتي.

أحبك يا أبي الغالي، لأنك لطالما دفعتني نحو أحلامي، و لم تجعلني أكِل يوماً.

سبحان من زرع الحب في قلبي لك يا أبي، لأنني لم أرى في حياتي من يستحقه غيرك، أحبك جدًا.

أبي الغالي، أود أن أعترف لك أنني في كل مرة تعثرت فيها وأخطأت الطريق، أجدك وبدون سؤال تصحح لي المسار.

دمت لي يا أبي الحبيب ودام وجودك في حياتي.

لا أجد من الحروف ما يوفي حقك وحبي لك، ولكن أود أن تعلم يا أبي الغالي أنني مهما قصرت في إظهار مشاعري تجاهك.

كلام عن الاب

بين كلّ تجعيدة وتجعيدة من وجه أبي حبيبي قصة نعيم عشته أنا وأخواتي.

الحمدلله على وجودك في حياتي.

الأب أنت نعمة لا ندركها ألّا عندما نفقدها.

الأمان رب ثمّ أب.

ربي أطل في عمر رجل أفتخر دائماً بكونه أبي حبيبي.

اللهم حرم على قلب أبي حزن الحياة يا رب.

أبي أكثر من عرفت ذكاءً، ولطفاً، وخلقاً.

كلام عن عيد ميلاد الأب

أبي حبيبي يا صاحب القلب الكبير، ويا صاحب الوجه النضير، كل عام وأنت في دنيانا القمر المنير.

أبي الغالي كل عام وأنت الحب الذي ينير لنا الطريق، والسند الذي نقوى به على مصاعب الحياة، كل عام وأنت يا أبي الفخر الذي نحس به في كل لحظة، كل عام وأنت بخير يا مليك قلوبنا.

كل عام وأنت بخير.

أبي الغالي يعجز اللسان عن الكلام، والعقل عن التفكير، والقلب عن التعبير، ولكن أرجو أن تقبل مني هذه الكلمة وكل عام وأنت بخير، أحبك أبي.

صور عن عيد الاب 2023