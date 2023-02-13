عبارات عن عيد الحب من إرسالها للشريك سواء في فترة الخطوبة أو الزواج، فالعبارات الغير المتوقعة سيكون لها أثرها الكبير على الطرف الآخر وسيعتبرها لفتة رائعة وتجعل يومه سعيد خصوصًا في هذه المناسبة التي تعبر عن الحب، فإليكم أبرز عبارات عن عيد الحب.

عبارات عن عيد الحب

كل عام وأنت الحب كله.

عيد حب سعيد.

ذات العينين السوداوين ذات العينين الصاحيتين الممطرتين لا أطلب أبداً من ربي إلا شيئين أن يحفظ هاتين العينين ويزيد بأيامي يومين كي أكتب شعراً في هاتين الؤلؤتين.

أشكوك للسماء كيف استطعتِ، كيف أن تختصري جميع ما في الكون من نساء.

عدي على أصابع اليدين، ما يأتي فأولاً: حبيبتي أنت وثانياً: حبيبتي أنت وثالثاً: حبيبتي أنت ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وعاشراً.. حبيبتي أنت.

لو كان لعيد الحب وردة فهي أنت، وإن كان لعيد الحب بسمة فهي بسمتك، وإن كان هذا عيد حبي فعيدي أن تكون معي.

كل سنة وأنا على قلبك. كل عام وأنت غارق في عمقي، كل عام وأنت هنا تسكن هذا الوريد.

كل عام وأنت صدفة اختلفت عن باقي الصدف، يا نعمة من سابع سما.

كل عام وأنت نعمة أدعي أن تبقى لي عمراً.

كل عام وأنت وسط قلبي تعيش.

كل عام وأنت لروحي مصدر فرح.

لن أقول عيد حب سعيد لكن سأقول أنت لكل عيد.

أنت الحب الذي أغناني عن الجميع، سأبقى أحبك عمر، حبيبي كل عام وأنت تعني لي كل الحياة.

كل عام وحبك الأجمل يا منير شمعة سنيني، كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

كلام رومانسي لعيد الحب، أغلى الناس سميتك وبنص قلبي خليتك وبنظر عيني حطيتك وبرسائل عيد الحب هنيتك.

أجمل معايدة حب للحبيب، يكفيني من عمري لحظتين وهما لحظة تكون فيها أنت سعيد ولحظة تتذكرني وأنا في عيد الحب عنك بعيد.

في عيد الحب أهديك سفينة ورد حمراء أشرعتها الحب والأشواق، وأسلمك سنين عمري وكل حرف كتبته من قلمي وحبري.

هذا عيد آخر نقف فيه على نفس مسافة البعد من كل عام، أنا وأنتِ ومجموعة من المشاعر التي تولد في النفس، وتموت بعطر الواقع، ما الذي سيقال، وما الذي من الممكن أن أهديكِ إياه، غير أشواق لم تكتمل، وبوح مخنوق لم يشأ أن ينطق، والعديد من الأفكار اليافعة في حضن مساء جميل لن يجمعنا.

كونك حبيب قلبي، فإنني أهنئ عيد الحب بك، لأنك علمتني معنى الحب والوفاء، عيد حب جميل كجمال قلبك.

لك في قلبي بساتينٌ من الحب، تنشدُ اسمك، تتغنى بك، لتهتف قائلةً، عيد حب سعيد يا أجمل عطايا ربي.

تهنئة مُغلفة بالورد، ممزوجة بنكهة الحب، أهديها لك حبيبي في عيد الحب، كل عام وحبك لي يزداد ويكبر.

أحبك بكُل معاني الحب، بكل أشكاله وألوانه وعجائبه، أحبك تعني أنك احتللت قلبي للأبد. احبك تعني أنا بك أنبض، بك أتنفس، بك أعيش ولا شيء في هذا الحياة له لذه بدونك. أحبك فلا تسألني ما الدليل فهل سمعت رصاصة تسأل القتيل.

لو جمعت أيام عمري من فرح.. ما تساوي لحظة من وقتي معك. من السهل أن أنسى روحي.. ولكن من الصعب أن أنسى روح سكنت روحي.

اللهم إني أحب عبدك هذا حباً خالصاً فيك.. فإجمعني وإياه في الجنة يا رب العالمين.

تسألني حبيبتي ما الفرق ما بيني وما بين السماء.. الفرق ما بينكما أنك إن ضحكت يا حبيبتي أنسى السماء.

الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر.. الحب منقوش على ريش العصافير، وحبات المطر لكن أي امرأة في بلدي إذا أحبت رجلاً ترمى بخمسين حجر.

ما زلت تسألني عن عيد ميلادي سجل لديك إذن.. ما أنت تجهله تاريخ حبك لي.. تاريخ ميلادي.

لو خرج المارد من قمقمه وقال لي: لبيك دقيقة واحدة لديك تختار فيها كل ما تريده من قطع الياقوت والزمرد أخترت عينَيْكِ.. بلا تردد.

كلام عن عيد الحب للحبيب

كل عام وانت الحب الوحيد الذي سكن في قلبي ووجداني.

عيد الحب عشق وفرح وضحكتك، كوجنتيك المتوردة فرح وعينك اللامعة حب لذلك مع كل عيد أزداد حب والآن أحبك.

إذا كان للحب عيد فأنت من يستحق حبي، كل عام وانت حبيبي.

حبيبي أنت عيدي وأنت عشقي الأبدي أحبك بعدد ما قال العشاق كلمة أحبك.

عيد حب سعيد أتمناه لك.

بحبك.. i love you

كونك حبيب قلبي، فإنني أهنئ عيد الحب بك، لأنك علمتني معنى الحب والعشق والوفاء.

عيد حب جميل كجمال قلبك يا حبيبي.

أنت الحب الذي أغناني عن الجميع، سأبقى أحبك عمر، حبيبي حياتي كل عام وأنت تعني لي كل الحياة.

كل عام وأنت تعني لي كل الحياة.

لك في قلبي بساتينٌ من الحب، تنشدُ اسمك، تتغنى بك، لتهتف قائلةً، عيد حب سعيد يا أجمل عطايا ربي. تهنئة مُغلفة بالورد، ممزوجة بنكهة الحب، أهديها لك حبيبي في عيد الحب، كل عام وحبك لي يزداد ويكبر.

كلام عن عيد الحب للزوج، أحبك بكُل معاني الحب، بكل أشكاله وألوانه وعجائبه، أحبك تعني أنك احتللت قلبي للأبد.

احبك تعني أنا بك أنبض، بك أتنفس، بك أعيش ولا شيء في هذا الحياة له لذه بدونك.

أحبك فلا تسألني ما الدليل فهل سمعت رصاصة تسأل القتيل.

لو جمعت أيام عمري من فرح.. ما تساوي لحظة من وقتي معك.

من السهل أن أنسى روحي.. ولكن من الصعب أن أنسى روح سكنت روحي. اللهم إني أحب عبدك هذا حباً خالصاً فيك.. فإجمعني وإياه في الجنة يا رب العالمين. تسألني حبيبتي ما الفرق ما بيني وما بين السماء.. الفرق ما بينكما أنك إن ضحكت يا حبيبتي أنسى السماء. الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر.. الحب منقوش على ريش العصافير، وحبات المطر لكن أي امرأة في بلدي إذا أحبت رجلاً ترمى بخمسين حجر. ما زلت تسألني عن عيد ميلادي سجل لديك إذن.. ما أنت تجهله تاريخ حبك لي.. تاريخ ميلادي. لو خرج المارد من قمقمه وقال لي: لبيك دقيقة واحدة لديك تختار فيها كل ما تريده من قطع الياقوت والزمرد أخترت عينَيْكِ.. بلا تردد.

أشكوك للسماء كيف استطعتِ، كيف أن تختصري جميع ما في الكون من نساء.

كلام عن عيد الحب للزوج

كلام عن عيد الحب للزوج، مُتكئي ومسندي وموطني وسكني، يا اعذوبة حُبٍ ينبضُ بها قلبي، يا أنشودة عشقٍ تتغنى بها روحي، كل عيد حب وكل سنة وحُبنا يُزهرُ فرحاً وابتهاجاً وسعادة.

في عيد الحب أحببت رجل يشبه الجنة هو حبيبي وقطعة من قلبي أنت حبيبي وأنت كل اشيائي اللهم أحفظ لي زوجي بقدر حبي له.

أجمل كلام عن عيد الحب للزوج، جاء عيد الحب واحتفل العشاق والأحبة، والجميع اعترفوا بالحب، وأنا أعترفُ أمامك أنني مهووسةٌ بك زوجي حد الجنون، فلك عشقي وحُبي مدى الحياة.

لمن اختارني عن بقية النساء، لمن أهداني حُبهُ وقلبه وحياته، لمن أعيش بقربه أجمل اللحظات، أحبك بعيد الحب وأحبك كل يوم، زوجي العزيز، وفقك الله وحفظك لي مدى الدهر.

في عيد الحب 2023 حدثني عن كلمات الحب، عن همسات الحب، حدثني كيف أحب، كيف أعشق، كيف أهيم، أوليس اليوم بعيد الحب، إذاً حدثني كيف أحبك زوجي.

زوجي العزيز، لا أتمنى سوى أن تراني ملكة النساء، أجملهُنّ، أحلاهنّ، أطيبهنّ، أريدك أن تُبقيني في قلبك حيثُ تذهب، وعهداً عليّ أن أصون حُبك وأحفظُ قلبك ما حييت، عيد حب ينبضُ بالسعادة والفرحة لقلبينا.

في كل عيد حب أحبك، في كل لحظة أعشقك، وأخافُ أن يمرّ يوم دون أن أحبك، زوجي الغالي، عيد حب سعيد لقلبك الطاهر.

عن حُبك لي، عن اهتمامك بي، عن كل شيء جميل أهديتني إياه، أتحدث، نعم أتحدثُ بكُل فخر، في عيد الحب، في كل يوم، في كل لحظة، لا حرمني الله إياك زوجي الجميل.

كلام لعيد الحب تويتر

على وجهٍ يستأهِل جُرعات حُبّ وَرَشَّة حياة… لَكِ كُلّ الحُبّ! بانتظارك في عيد الحُبّ

كل عام وأنت نبضٍ ف الوريد وكل عام وانت ياروحي بخير أنت عيد الحب وب قربك سعيد أنت كل الحب وأحبك كثير

مساء القهوة، مساء #الحب يا عيد الحب انتوا

موعد عيد الحب

يحتفل العالم في عيد الحب أو الفالنتاين في 14 من شهر فبراير من كل عام، وفيه يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم بأجمل العبارات والكلمات والهدايا الجميلة والورود.

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