البوابة - يحتفل العالم بـ كذبة نيسان أو كذبة أبريل April Fools' Day في الأول من شهر نيسان/أبريل من كل عام، وذلك من خلال إطلاق النكات والخدع، وتشارك وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في هذا الحدث من خلال نشر أخبار غير حقيقية من باب المزاح والمشاركة في هذا اليوم.

ويطلق على من يصدقون كذبة نيسان أو كذبة أبريل ضحايا، حيث لا يصدق العالم ما يُنشر في هذا اليوم، خاصة أن البعض ينشر قصص وأخبار وتقارير ملفقة غير حقيقة، مثل الهزار والدعابة في يوم كذبة أبريل، وتعود شعبية هذه المناسبة منذ القرن التاسع عشر فهي مرتبطة بالدعايات حتى لو أنها كانت مؤلمة أحياناً.

عبارات عن كذبة نيسان 2023

الكاذب لايصدق حتى ولوقال صدقاً، قائل هذه العبارة"شيشرون".

تستطيع أنّ تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل وقت ولكنك لاتستطيع أنّ تخدع كل الناس كل الوقت،قائل هذه العبارة "إبراهام لنكولن".

الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب، قائل هذه العبارة "أرسطو".

ليست عقوبة الكذب أنّ الناس لايصدقونه بل أنهُ هو لايستطيع أن يصدق الناس، "جورج برناد شو"

إنّ هناك لحظة في الحياة نكره فيها الكذب أشد الكرة أنها اللحظة التي يكذب فيها علينا أحدهم، "أندرية روسان".

يكره الناس من يضطرونهم إلى الكذب عليهم.

كذبة واحدة تدمر سمعة شخص بالكامل، "بالتسار غراسيان".

نصف الحقيقة أكثر جبناً من الأكاذيب مثل يقول:" أخبر صديقك كذبة فإن حفظها سراً فأخبره الحقيقة".

الحقيقة العارية افضل دوماً من أجمل كذبة لباساً، "آن لاندرس"

أكذب كذبة كبيرة ثم حاول تبسيطها وكررها، في النهاية ستصدقها، "أدولف هتلر".

إذا لم يستطع الإنسان أن يخترع كذبة مقنعة فأولى به أن يتمسك بالصدق، "إنغيلاميريكل".

لست منزعجاً لأنك كذبت علي، لكنني منزعج لأنني لن أصدقك بعد هذه المرة، "نيتشه".

الكذب يكون بالكلمات وكذلك بالصمت، "أدرين ريتش".

الكذبة الأكثر انتشاراً هي كذب الشخص على نفسه، " نيتشه".

من أجمل عبارات عن كذبة نيسان 2023، لو أردت أن يصدق الناس كذبك، امزج معه بعض الحقائق.

البشر لا يصدقون الكذب لأنهم مجبرون على ذلك، لكن لأنهم يريدون ذلك، "مالكولم ماغيريدج".

الكذبة لا تعيش حتى تصبح عجوزاً، "سوفوكلس".

لست ذكياً كفاية كي أكذب، "رونالد ريغان".

عقاب الكاذب ليس بأن لا يصدقه أحد، لكن بأنه لن يصدق أحد، "جورج برنارد شو".

نكذب بأعلى صوتنا عندما نكذب على أنفسنا، إريك هوفر.

لا أحد يستطيع أن يكذب ولا أحد يستطيع أن يخبىء شيئاً، عندما ينظر في عين شخص آخر، "باولو كويلو".

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