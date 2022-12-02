مواليد شهر ديسمبر الذين يحملون أروع الصفات وأجملها ويتمتعون بجاذبية تجعل هذا الشهر يتربع على عرش شهور السنة باعتباره شهر شتوي بامتياز يحمل معه الأمطار والغيوم بكل خير ومحبة ورومانسية، وإننا في هذا المقال نورد الكثير من العبارات عن مواليد شهر ديسمبر.

عبارات عن مواليد شهر ديسمبر

طال انتظارنا إليك يا شهر ديسمبر شهر الخير والبركة، يا حكاية العشق والحُب السّعيدة التي تعزف ملامح الدفيء في عُمق الشّتاء، اللهم نسألك الخير عن هذه الأيّام القادمة.

نستودع الله الأيام القادمة من شهر ديسمبر، تلك الأيام التي تتسارع كأنّها الأحلام، وكأنّ هذا العُمر مُجرّد ومضة خاطفة في حياة الكون، لله الأمر من قبل ومن بعد.

وها أنت يا شهر ديسمبر تُشرق علينا من جديد، لتسألنا عن الأحوال، وتصنع بنا أطيب الذّكريات، وأطيب المشاعر، تلك التي نستقبلها بعين الحُب عامًا بعد آخر، فيا مرحبًا بتفاصيل هذا الشّهر الأنيق.

كلام جميل عن مواليد شهر ديسمبر تويتر

مواليد ديسمبر ابتسامتهُم تخفي أشياء عميقة، عصبيين جداً لكن مشاعرهم صادِقة، مبدعين، اوفى اصدقاء، ما يحبون الانتقام يفضلون التجاهل.

مواليد شهر ديسمبر 12 هم الوجه الآخر للقمر و أكثرهم جمالاً .

مواليد شهر ديسمبر ابتسامتهم كفيلة بتعديل المزاج قلوبهم طيبة ولا يوجد مثلها ابداً حافظوا عليهم فالحياة أجمل معهم، حفظهم الله لنا.

مواليد شهر ديسمبر عناوين الغيم وبشائر المطر،والجمال الذي نال نهاية العام وأزهر.

مواليد شهر ديسمبر أحُبك في بداية ديسمبر وفي كل شَهر سأُحبك إلى نهايةُ عُمري.

مواليد شهر ديسمبر وصلوا آخر العالم كالسطر الأخير في معزوفه حالمه أبهرتنا بختامها، فاختصروا كل جمال الشهور وتعطروا بمسك الختام.

يُقال أن ديسمبر كان شهر ولادة القمر لذلك كل مواليد هذا الشهر يملكون إِما نوراً في وجوههم أو نوراً في قلوبهم، مرحباً ديسمبر، أنت الأخير فكن الافضل مواليد ديسمبر.

هلا بـ ديسمبر ومواليد ديسمبر.

بداية شهر جديد لا نعلم خفاياه اللهم أكتب لنا الخير فيه.

رسمياً أقدر أقول:وابتدأ شهر العظماء

سنة جديدة من عُمري، اللّهُمَ اجعلهُ عامًا أجمل مما مضى، اللهم السلام لروحي وعامًا مليئًا بما أتمنى مليئاً بالحب والسعادة والرضا.

نحن مواليد مسك الختام أهلاً ديسمبر، مواليدديسمبر

نَحنُ خواتيم العام ، ولهذا نَحنُ مسك الختام وأجمل تفاصيل العام نادرين ولا شيء يعادل وجودنا، مواليد ديسمبر

رسائل لمواليد شهر ديسمبر

مرحبا بشهر الحُب، مرحبًا بالشّهر الذي أنجبت لنا الأيام عيون من أحب وأهوى، لطالما كان شهري المفضّل، لصناعة الذّكريات الجميلة، أتمنّى لكِ يا حبيبتي سنوات عامرة بالدفيء.

إليك يا جميل القلب أكتب رسالة الشّوق والغرام عن بداية شهر ديسمبر الجديد، شهر الميلاد الذي تعرّفت به عليك، فأسأل الله أن يُبارك أيامك، وأن يجعل لنا فيها ذكريات سعيدة.

قادر شهر ديسمبر على تغيير التّاريخ، قادر على صناعة الأحلام، وعلى ترسيخ الطّموح في قلوبنا، فهو الشهر الذي ولدت فيه حبيبة قلبي، وأميرة عُمري، ديسمبر سعيد يا جميلة القلب.

بكافّة ألوان الحُب والفرحة يُسعدني أن أزفّ لكَ أطيب التّهاني عن استقبال شهر ديسمبر الجديد، فاللهم بارك لنا فيه، واكتب لنا عنه أطيب الأيّام والملامح.

لقد طال انتظارك يا شهر ديسمبر شهر الخير، يا حكاية الحب والعطاء التي تعزف ملامح الدفىء في عمق الشتاء.

وها أنت يا ديسمبر تشرق علينا من جديد، لتسألنا عن أحوالنا، وتصنع بنا أطيب الذكريات وأطيب المشاعر، فيا مرحباً بتفاصيل هذا الشهر الأنيق الرومانسي.

نستودع الله الأيام القادمة من شهر ديسمبر، تلك الأيام من آخر السنة والتي تسارع كأنها كالأحلام، وكأن هذا العمر مجرد ومضة خاطفة في حياة الكون.

اللهم نسالك الخيرات في عام قادم بعد شهر ديسمبر، ونسألك السعادة والفرح في ديسمبر، يا رب اجعله خفيفاً علينا وعامراً بالفرحة.

عبارات عن قهوة الصباح

كلام جميل عن شهر ديسمبر