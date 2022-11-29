لا بدّ من إرسال بعض الكلام والعبارات المعبرة عن شهر ديسمبر، وهو الشهر 12 والأخير في السنة الميلادية حسب التقويم الغريغوري، وواحد من سبعة أشهر في السنة، ويبلغ عدد أيامه 31 يوم.

كلام جميل عن شهر ديسمبر

أجمل كلام جميل عن شهر ديسمبر، ما يلي:

بداية شهر جديد... اللهم اكتب لنا الخير والسعادة والفرج وسعة الرزق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أرحم الراحمين.

بداية شهر جديد، اللهم اكفنا شره، واحفظنا من المنافين.

اللهم اكتب لنا الخير والتوفيق في هذا الشهر الجديد.

اللهم بشرنا في هذا الشهر بالفرح وراحة البال.

اليوم هو بداية شهر جديد لا نعلم ما يضمه من أحداث، يارب اكتب لنا السعادة به.

اللهم نبدأ الشهر بلطفك، يارب اجعله شهر خيرا وبركة.

انها بداية شهر جديد ربنا اجعله شهر لا يضيق صدرنا به.

صباح الخير، صباح شهر جديد، عسى يكون شهر حلو على الجميل.

كلام جميل عن مواليد شهر ديسمبر

أجمل كلام جميل عن مواليد شهر ديسمبر ، مواليد شهر ديسمبر أجمل الناس وأروعهم.

دائماً ما يتحلون مواليد شهر ديسمبر بشخصياتهم الحازمة والقوية، وإلى جانب ذلك لديهم قلب مُحب ومُعطي لا يأبه بهذه الحياة ولا يلقي لها بالاً.

كُل عام وأنتم الأفضل والأجمل يا مواليد شهر ديسمبر.

شهر ديسمبر هو شهر الناس اللطيفة والجميلة، التي تترك أثراً رائعاً لا يمكن أن ينسى.

لمواليد شهر ديسمبر ميزة رائعة وهي أنهم لا يُمكن أن يأتي أحداً ويعوض الأثر التي يتركونه، فهم من أجمل الأشخاص قلباً وقالباً.

كل الصفات المميزة تجتمع في مواليد شهر ديسمبر، فهم من أفضل الشخصيات التي قد تقابلهم في حياتك.

كل عام وأنتم أنقى القلوب.

شهر جديد ويوم جديد نسأل الله الخير والتوفيق في شهرنا ويومنا يا رب.

مواليد شهر ديسمبر، كُل عام وأنتم الأفضل والأجمل.

دائماً ما تتميز امرأة ديسمبر بشخصيتها القوية والرائعة، وقلبها الكريم وباذخ العطاء، فامرأة ديسمبر من أجمل النساء.

يتميز مواليد شهر ديسمبر بحبهم لإنجاز المهام، وكرهم للكسل والمماطلة، لذلك دائماً ما يكونون أنجح الناس وأكثرهم تحقيقاً للإنجازات.

دعاء استقبال الشهر الجديد

اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع بإذن الله.

بداية شهر جديد يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر مابعده. اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره.

اللهم ادخله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام ورضا الرحمن اللهم آمين.

اللهم اسعد عائلتي ومن له مكانة في قلبي حتى تبلغ سعادتهم الاخرة، اللهم إني استعيذك من حزنهم وهمهم وضيقهم ودنيا تخلو بدونهم.

رسائل تهنئة باليوم الوطني الاماراتي 51

كلمة عن اليوم الوطني الإماراتي 51