هل اقترب موعد حفل زفافك؟ هل بدأتِ التفكير في تصاميم كروت زواج؟ ما هي العبارات التي تريدين وضعها في كروت الزواج؟

تعتبر تصاميم كروت الزواج كثيرة مما تجعلك في حيرة، فمنها ما هو جذاب ورائع ومنها كلاسيكي وراقي، ومنها ما هو مميزوحديث، وبعضها قد لا يتناسب مع ستايل حفل زفافك، وعند اقتراب موعد زفافك سينشغل بالك بـ عبارات كروت زواج لتزيني بها الكرت ولتخلدي بها فرحة عمرك، لذا اخترنا لكِ أجمل عبارات كروت زواج بأبيات شعرية.

عبارات كروت زواج بأبيات شعرية

فيما يلي عبارات كروت زواج بأبيات شعرية من أجل أن تجذب المدعوين وتكتمل جمالية الدعوة إلى حفل الزفاف:

عم الفرح بالدار ينثر عطر ورود وينور الليلة بأنوار نبراسه

مع (اسم العروس) نفرح بيومها المشهود بنت الكرم والعز والزين هي راسه

(اسم العريس) ياخذها وهو بها موعود دور ما بين الناس واختار ألماسه

الله يهنيهم ويجعل فرحهم زود عسى الهنا يسقي دنياهم بكاسه

يـا مـرسلي وصل الـمكتوب

للي لهم بالوفا مـنهاج

وقلهم بأرق أسلوب

تشريفهم فوق راسي تاج.

الليلة، ما أروعك لك حق علينا ندلعك

معرس وربي يحفظك من كل عين تطالعك

الله بعروسك يسعدك وبالخلف الصالح يرزقك

إفرح ترى كلنا معك نهنئ ونغني بزفتك

وبحضور معازيمك معك تكمل صحيح فرحتك

أرسلت كرت الـفرح بـاسمي

وتهمنا شوفتك لا جيت

والكرت لا تـحسبو رسمي

إنت من أهل الـفرح والبيت.

في زفاف ما حلا يومه

بهجة وسرور وأفراحي

كل حاضر نشكر قدومه

وله هدية ورد فواحي

صور كروت زواج

عبارات دعوة زواج

فيما يلي عبارات دعوة زواج من أجل أن تجذب المدعوين وتكتمل جمالية الدعوة إلى حفل الزفاف:

عندما يكمل القمر ليلته الرابعة عشر من هذا الشهر ( شهر ديسمبر مثلاُ) يسرنا تشريفكم لنا في قاعة( اسم الفندق أو القاعة) لنوقد الشموع وننثر الزهور وتدق الدفوف.

عندما يسدل القمر ستار الليل ايذانا بدخول ليلة من يوم الموافق، يسرنا دعوتكم للحفل المقام في قاعة … على شرف ابنتنا …وتكتمل سعادتنا بتلبيتكم دعوتنا الداعية.

بتمنى ما تنسونا تشرفونا بحضوركم في عرسي أنا ....... وعريسي ...... يوم ...... الموافق ...... في ..... للنساء و....... للرجال .

يدعوكم أحلى عريس ........ وأحلى عروس ........ لحفل زفافهم الميمون يوم ......... الموافق ......... في صالة وبحضوركم تكتمل الأفراح .

أهلاً أهلاً باللي يشاركنا الأفراح في ليلة يطرب لها الفن كله من أم المعرس تهدي لكم طيب فواح وحضوركن طيب ولحد يمله …

دعوتكم وحضوركم هم أجمل حياة فرحتي عامرة والكون ينور في ضياه يا نهار العيد في حياتي مع صبحه ومساه أجمل آيات التهاني لكم مع الغرام .

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