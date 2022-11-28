هل تخططين لعمل حفل زفاف من وحي مباريات كأس العالم 2022، وتعملين على تنسيق تفاصيل حفل زفافك ليكون من وحي هذا الخيار؟ عزيزتي العروس سنساعدك اليوم في اختيار كعكة زفافك وديكورات الحفل بأجواء مستوحاة من روح كأس العالم 2022 الذي يقام في قطر.

اعكسي روح ديكورات وأجواء حفل الزفاف من مباريات كأس العالم من خلال هذه الصور التي اخترناها لك من موقع shutterstock لتستلهموا منها أفكاراً مميزة لزفاف بنكهة المونديال 2022.

نصائح عند عمل حفل زفافك من وحي مباريات كأس العالم

اختيار الأوقات المناسبة للمعازيم.

أن تكون معظم ديكورات حفل الزفاف مستوحاة من كرة القدم أو ألوان المنتخب المفضل لديك.

يفضل اختيار إضاءة قاعة حفل الزفاف إضاءة تكون شبيهه بالاستاد وذلك لتحقّق الأجواء الحماسية في حفل زفافك وتكون من وحي مباريات كأس العالم.

اختيار الألوان المليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية والمحفّزة مثل اللون الأخضر العشبي.

عمل حلويات بأشكال كرة القدم.

عمل بطاقة الدعوة من وحي مباريات كأس العالم.

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