ها قد هلت علينا أيام عشر ذي الحجة بنفحاته الطاهرة التي تتوق إليها النفس من العام إلى العام، فمرحباً بخير أيام الدنيا وأعظمها، التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه العزيز في سورة الفجر في قوله تعالى "والفجر، وليالٍ عشر"، ذلك الأمر الذي يعكس عظمتها الشديد التي لا توفيها الكلمات حقها المنشود، وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل عبارات عن عشر ذي الحجة، كلام جميل عن عشر ذي الحجه، عبارات عن عشر ذي الحجة للواتس.

عشر ذي الحجة هي من أفضل أيام السنة، وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مِن أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.

عبارات عن عشر ذي الحجة

أيام العشر أيام مباركة لها فضل عظيم، اللهم بارك لنا فيها واجعلنا ممن أحسن فيها.

أجمل عبارات عن عشر ذي الحجة، عشرة ذو الحجة اللهم اجعلنا مقبولين في هذه العشر واسترنا يوم الحشر واغفر لنا يو النشر.

اللهم بلغنا خير أيام الدنيا العشر من ذي الحجة واجعل لنا فيه دعوة لا ترد ورزقاً لا يعد ومغفرة وعفواً تبلغنا بها جنتك.

اللهم إني اسألك في عشر ذي الحجة أن تمسح عن أصدقائي وإخواني الأعزاء أوجاعهم.

اللهم يا من أقسمت بهذه العشر ارحمنا يوم الحشر واصرف عنا كل شر واجعل لنا من كل عسر يسر ويسر لنا صيام يوم عرفة واغفر لنا ما فات وتجاوز عن كل السيئات واجعل عيدنا مبارك وأيامنا سعيدة.

عشر ذي الحجة خير أيام الدنيا فهل من مشمر.

اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا دعوة مستجابة.

عشر ذي الحجه، إنها أفضل أيام الدنيا أيام عشر ذي الحجة.

كلام جميل عن عشر ذي الحجة

لقد أقبلت العشر من ذي الحجة، فاستعدوا وشدوا الهمم، وأحيوا سنة التكبير، علنا نفوز بثواب الله -عز وجل- وبأن نكون من المقبولين في مثل هذه الأيام المباركة والعظيمة.

اقترب موعد رحلة الأشواق، فهنيئاً لمن سيكتب له الحج هذه السنة، وندعو الله بأن يرزقنا زيارة البيت الحرام عاجلاً وليس آجلاً.

لقد اقتربت خير أيام العام، الذي أقسم بهم الله في كتابه العزيز في سورة الفجر بقوله تعالى"والفجر، وليالٍ عشر"، فأحيوا سنة التكبير وأكثروا من التهليل والتسبيح طوال الوقت.

وليالٍ عشر، ولأنهن ليالٍ معدودات وسرعان ما تنطوي، فلنغتنم هذه الأيام العشر بالقرب من الله -عز وجل- بصالح الأعمال والطاعات.

اللهم بلغنا خير أيام الدنيا من الشعر الأوائل من شهر ذي الحجة، واجعلنا فيهم من عتقائك من النيران، واعف عنا واغفر لنا وتقبلنا بعظيم الأجر والثواب.

مرحباً بخير أيام الدنيا التي لا تضاهيها أي أيام أخرى في العام في كثرة بركاتها وعظيم أجرها وثوابها، مرحباً بعشر ذي الحجة، أعاننا الله فيهن على حسن صيامهن وقيامهن على النحو الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة.

لقد اقتربت عشر ذي الحجة، فاللهم اجعلنا مقبولين في هذه العشر، واسترنا يوم الحشر، وجزانا بالإحسان واغفر لنا يوم النشر.

كل عام والأمة الإسلامية جميعها بألف خير بمناسبة دخول العشر الأوائل من ذي الحجة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المجتهدين بالأعمال الصالحة التي تحبه وترضيه.

افضل بطاقات تهنئة بالعشر من ذي الحجه

عبارات عن عشر ذي الحجة للواتس

أبارك لكم دخول عشر ذي الحجة ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يجتهد فيها الأعمال الصالحة ويعمرها بالفضائل النافعة.

عشر أيام مباركات، أقسم الله بهن "والفجر وليال عشر"، قال ابن عباس:الليالي العشر، عشر ذي الحجة فلا تعص الله فيها.

الله أكبر عدد من نوى الحج واتى وعدد من كبر في بيتكم وصلى، وعدد من ضم يده ودعا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبياً.

عشر ذو الحجة، كان الصحابة يكبرون في الاسواق في مثل هذه الأيام لم تهتز شوارعنا بالتكبيرات والتهليلات عن طريق مسجل السيارة.

كبروا ليبلغ تكبير كم عنان السماء كبروا فهناك رب يستحق الثناء.

ألبسنا هذه العشر حلل الرضوان والسعادة والغفران وبلغنا يوم عرفة بـ إطمئنان.

ما من يوم يعتق الله فيه عبداً من النار أكثر من يوم عرفة المبارك، اللهم اغفر لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير.

أمي وابي بارك الله لكم في العشر وجعلكم من نال فيها الأجر.

نصائح لصيام عشر ذي الحجة

كيف أستقبل العشر من ذي الحجة؟