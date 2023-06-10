عجائب حجر المرجان...هالة من الطاقة تزيل التوتر والقلق والخوف

يرتبط حجر المرجان الأحمر الجميل والثمين والقوي بكوكب المريخ. ويشتهر بقدرته على التخفيف من التوتر وتوفير الطاقة والحيوية والمساعدة على تحقيق الطموح ورفع مستوى النشاط البدني والعقلي.

وتشير الدراسات التاريخية، إلى أنه تم العثور على المجوهرات المرصعة بالمرجان في المدافن المصرية القديمة والأوروبية في حقبة ما قبل التاريخ في الحضارات الفرعونية وحضارة المايا وتيجان البربر، علما أن المجوهرات المرصعة بالمرجان كانت شائعة بشكل كبير خلال العصر الفيكتوري.

في هذا الموضوع، سنتعرّف إلى خصائص المرجان وعن أسباب اعتباره واحداً من الأحجار الكريمة التي يُنصح بها للتخفيف من مشاعر التوتر والقلق.

ما هو حجر المرجان ومن أين نحصل عليه؟

يعتبر المرجان رمز التواضع والحكمة والسعادة والخلود. والمرجان حجر كريم شبه شفاف ويمكن أن يكون معتما أو غير لامع.

ويتألف المرجان من مادة كربونات الكالسيوم وتتخلله آثار من مادة الكاروتين التي تترسب من كائنات بحرية صغيرة تعيش في أعماق البحار الدافئة في مستعمرات ضخمة فشرط أساسي لنمو هذا النبات توفر أجواء دافئة.

وينمو في شعاب تشبه فروع وأغصان الأشجار تحت الماء. وفي الماضي كان يُعتقد أن المرجان نبات، إلا أنه ينتمي في الحقيقة إلى مجموعة صغيرة ولكنها مهمة من الأحجار الكريمة العضوية.

ويتكون المرجان نتيجة عملية بيولوجية بدلاً من أن يكون معدناً له بنية بلورية مثل معظم الأحجار الملونة بل على العكس تكون بنيته من الألياف والراتنجات المختلفة.

ويستخرج المرجان من مناطق مختلفة مثل شرق أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ حيث تنتشر الشعاب المرجانية هنالك. كما يتم استخراج الشعاب المرجانية الميتة كمصدر للكالسيوم من أجل المكملات الغذائية، حيث تفرز هيكلاً خارجياً من كربونات الكالسيوم، الذي يبقى بمجرد موت الشعاب المرجانية.

المرجان في عالم المجوهرات وارتباطه بالإغريق

استخدم الإغريق المرجان لزخرفة خوذهم وأسلحتهم وعدادهم الحربية تصديقا منهم وإيمانهم بقوته وقدرته القوية على جذب الطاقة الإيجابية من كل مكان.

أما الرومان، فاعتادوا تعليق المرجان حول أعناق أطفالهم لحمايتهم من الخطر، واستخدم الإيطاليون المرجان للحماية من الحسد والعقم. فلذلك يعد حجر المرجان حجر ذو قيمة تاريخية عالية.

أما بالنسبة للمجوهرات، فنظرا إلى أنه مادة عضوية، لا يعتبر المرجان شديدة المتانة، إذ تتراوح صلادته بين 3 إلى 4 على مقياس موس، وهو المقياس المعتمد لفحص صلابة الأحجار الكريمة.

وتتميز الكثير من الأحجار الكريمة بقدرتها على إزالة التوتر والخوف ومن بينها الجمشت والسترين والتوباز وغيرها، إلا أن المرجان يعتبر من أبرزها. ويعتقد أن المرجان يبعث مشاعر الهدوء في قلب من يرتديه ويجذب مشاعر الحب إليه.

أيضا ينصح بالمرجان الأحمر لمن يتطلعن إلى إحداث تغيير في حياتهم، حيث يعتقد أنه يساعد على التحرر من الماضي وعلى الانطلاق نحو مستقبل جديد.

ويفيد المرجان أيضا في مكافحة مشاعر العصبية والخوف والاكتئاب والذعر، ويقال إنه يجذب الثروة والنجاح ويقوي البصيرة. وليس هناك أجمل من اقتناء قطع من حجر المرجان الثمين كسوار يد ذهبي مرصع وتنسيقه مع قطع ملابس بألوان صيفية جميلة وبراقة نظرا للونه الملفت والهادئ.

ويعد المرجان من أكثر الأحجار الكريمة حساسية وتعرضا للخدوش لذلك يفضل الاحتفاظ به داخل صندوق معتم ومبطن بقماش حلريري ناعم، ومراعاة تنظيفه بفوطة ناعمة جدا مبللة بالماء وتجنب رش أي رذاذ كحولي من العطور أو غيرها.