طريقة عمل عجينة القطايف التقليديّة

القطايف هي أحد أشهر الحلويّات الشرقيّة المميزة التي تكثرُ في شهر رمضان المبارك، حيث يتمّ تناولُها وقتَ الإفطار والسحور، وتتمثل في فطيرة تتكوّن من عجينةٍ سائلة، وتُحشى بحشواتٍ مختلفة، مثل: الجبنة، والمكسّرات، والقشطة، والشوكولاتة، وتُحمّرُ في الفرن، أو تُقلى في زيتٍ مرتفع الحرارة، ثمّ تُغطس في القطر، وفي هذا المقال سنذكرُ طرقاً متعدّدة لتحضيرِ عجينة القطايف بسهولةٍ في البيت، بالإضافة إلى طريقة تحضير قطايف بالقشطة والمكسّرات.

المقادير:

-200 غرامٍ من الطحين.

-30 غراماً من طحين القمح.

- نصفُ ملعقةٍ صغيرة من الخميرة.

- نصف ملعقة صغيرة من السكّر الناعم.

- ثلاثةُ أرباع كأس من الحليب السائل.

- نصفُ ملعقةٍ صغيرة من الماء.

طريقة التحضير:

- تُوضعُ المكوّنات الجافّة المتمثلة في الطحين، وطحين القمح، والخميرة، والسكّر في وعاء عميق، وتُخلطُ معاً باستخدام ملعقةٍ خشبيّة.

- يُسكبُ كلٌّ من الحليب والماء، وتُمزجُ المكوّنات باستخدام المضرب اليدويّ؛ حتى يتكوّنَ مزيجٌ متجانس القوام.

- يٌغطى الوعاء بقطعة من القماش، ويُترك المزيج في مكانٍ دافئ لمدّةٍ لا تقلُّ عن أربعين دقيقة إلى أن يتخمر، ويُصبح أكثرَ تماسُكاً.

- تُحمى مقلاة على نارٍ منخفضة الحرارة، ويُسكبُ مقدارٌ ملعقة صغيرة من المزيج في وسطِها، حتّى يتمدّدَ ويصبحَ على شكل دائريّ.

- تتركُ العجينةُ على النارِ حتّى تظهرَ فقاعاتٌ على وجهِها، ثم تُقلب على الوجه الثاني حتّى تتحمر.

- تُزالُ من المقلاة، وتُتركُ جانباً حتّى تبرد. تُستعملُ العجينة فيما بعدَ لتشكيلِ القطايف، وصحتين وعافية.

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