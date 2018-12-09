يعد الكريب أحد أنواع المعجنات ويعود أصله إلى المطبخ الفرنسي

يعد الكريب أحد أنواع المعجنات، ويعود أصله إلى المطبخ الفرنسي، ويمتاز بإمكانية تقديمه كوجبة للفطور أو العشاء، إذ يتم حشوه بمكوّنات متنوعة، منها: الدجاج، والجبن، والخضروات، كما يمكن تقديمه على شكل حلوى بحشوه بمكوّنات حلوة المذاق، مثل: العسل، والشوكولاتة، والمربى.

وتتعدد أنواع العجين المستخدم في تحضيره، ولعل أشهرها عجينة الكريب الصيامي، والتي تعتمد في تحضيرها على العديد من المكوّنات النباتية، وهي تمتاز بوجه عام بسهولة تحضيرها.

وفي هذا المقال إليكم طريقة عمل عجينة الكريب صيامي:

مقادير عجينة الكريب صيامي:

- كوب من الدقيق.

- كوب من الماء.

- ملعقة كبيرة من الزيت.

- رشة من الملح.

- رشة من الفلفل.

- رشة من الزعتر المجفف.

طريقة تحضير عجينة الكريب صيامي:

- أولاً نضع الدقيق، والملح، والفلفل، والزعتر في وعاء.

- ثم نخلط المقادير بشكلٍ جيد. نضيف الزيت إلى المزيج.

- ثم نضيف الماء بشكل تدريجي مع العجن بعد كلّ إضافة.

- ثم نسخن مقلاة على النار ونصب كمية من العجينة ونتركها حتى تتحمر.

- ثمّ نقلبها للجهة الثانية حتى تتحمر، ونكرر الخطوة للانتهاء من العجين، وصحتين وعافية.

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